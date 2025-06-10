Türklere vizesiz Yunan Adaları: İşte 2025 feribot seferleri ve güncel bilet fiyatları
2024’te başlatılan özel uygulama sayesinde, Türk vatandaşları belirli Yunan adalarına vizesiz ya da kapıda vize alarak rahatça seyahat edebiliyor. 2025 yılında da devam eden bu kolaylık, özellikle yaz tatili planları yapanlar için önemli bir fırsat sunuyor. İşte vizesiz giriş yapılabilen Yunan adaları ve 2025 yılına ait güncel feribot seferi fiyatları…
Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşma kapsamında, Türk vatandaşları belirli Ege adalarına Schengen vizesi olmadan seyahat edebiliyor. “Kapıda vize” uygulaması sayesinde, feribotla adalara ulaşan ziyaretçiler girişte 60 euro karşılığında kısa süreli vize alarak adaya giriş yapabiliyor.
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