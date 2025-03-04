Volatilite nedir? Volatiliteyi etkileyen faktörler!

Volatilitenin özellikleri nelerdir?

- Volatilite zaman içinde değişebilir.

- Piyasalardaki belirsizlik, haberler, ekonomik olaylar gibi faktörler volatiliteyi etkileyebilir.

- Yüksek volatilite, yüksek risk anlamına gelir.

- Fiyatların hızlı ve büyük ölçüde değişmesi, yatırımcılar için hem kar hem de zarar potansiyelini artırır.

- Volatilite, genellikle standart sapma gibi istatistiksel yöntemlerle ölçülür.