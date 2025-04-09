Yabancı en çok hangi hisseyi aldı, hangisini sattı?
Yabancı yatırımcı, Borsa İstanbul'da martta 34 milyar 625 milyon dolarlık hisse alışı ve 34 milyar 796 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirirken; en çok aldığı ve sattığı hisse senetleri de belli oldu. İşte o hisseler...
1- Aselsan (ASELS)
Net Alış: 199,9 milyon dolar
2- Turkcell (TCELL)
Net Alış: 100 milyon dolar
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3- Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO)
Net Alış: 59,8 milyon dolar
4- Tüpraş (TUPRS)
Net Alış: 49,9 milyon dolar
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5- Oyak Çimento (OYAKC)
Net Alış: 42,7 milyon dolar
6- Türk Telekom (TTKOM)
Net Alış: 33,3 milyon dolar
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