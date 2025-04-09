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  4. Yabancı en çok hangi hisseyi aldı, hangisini sattı?

Yabancı en çok hangi hisseyi aldı, hangisini sattı?

Yabancı yatırımcı, Borsa İstanbul'da martta 34 milyar 625 milyon dolarlık hisse alışı ve 34 milyar 796 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirirken; en çok aldığı ve sattığı hisse senetleri de belli oldu. İşte o hisseler...

Yabancı en çok hangi hisseyi aldı, hangisini sattı? - Sayfa 1

1- Aselsan (ASELS)

Net Alış: 199,9 milyon dolar

2- Turkcell (TCELL)

Net Alış: 100 milyon dolar

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Yabancı en çok hangi hisseyi aldı, hangisini sattı? - Sayfa 2

3- Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO)

Net Alış: 59,8 milyon dolar

4- Tüpraş (TUPRS)

Net Alış: 49,9 milyon dolar

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Yabancı en çok hangi hisseyi aldı, hangisini sattı? - Sayfa 3

5- Oyak Çimento (OYAKC)

Net Alış: 42,7 milyon dolar

6- Türk Telekom (TTKOM)

Net Alış: 33,3 milyon dolar

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Yabancı en çok hangi hisseyi aldı, hangisini sattı? - Sayfa 4

7- Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS)

Net Alış: 29,4 milyon dolar

8- ASTOR Enerji (ASTOR)

Net Alış: 29,2 milyon dolar

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