Yabancı yatırım fonlarının son 1 ayda en çok aldığı 8 hisse! Çiçeği burnunda zirveye çıktı
Borsa İstanbul'a yatırım yapan yabancı şirketlerin son bir ay içerisinde en çok satın aldığı hisseler belli oldu. Buna göre ilk sıraya Borsa İstanbul'da yeni sayılabilecek bir hisse oturdu. İşte yabancı yatırım fonlarının son 1 ayda en çok aldığı 8 hisse!
Yabancı portföylerin son bir ayda yöneldiği hisseler netleşti. Uluslararası fonların alım listesinin başına, Borsa İstanbul’da henüz kısa süre önce işlem görmeye başlayan bir şirket yerleşti. Yabancı ilgisinin artmasıyla dikkat çeken bu tablo, piyasada sermaye girişinin hızlandığını gösteriyor. İşte son 30 günde yabancı fonların portföylerine eklediği en popüler 8 hisse!
1 | 10