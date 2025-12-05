Yabancı yatırım fonlarının son 1 ayda en çok aldığı 8 hisse! Çiçeği burnunda zirveye çıktı

Yabancı portföylerin son bir ayda yöneldiği hisseler netleşti. Uluslararası fonların alım listesinin başına, Borsa İstanbul’da henüz kısa süre önce işlem görmeye başlayan bir şirket yerleşti. Yabancı ilgisinin artmasıyla dikkat çeken bu tablo, piyasada sermaye girişinin hızlandığını gösteriyor. İşte son 30 günde yabancı fonların portföylerine eklediği en popüler 8 hisse!