Yabancılar en çok hangi şirketlere yöneldi? İşte mart ayının en çok işlem gören hisseleri
Mart ayında yabancı yatırımcı nette en çok BİM hissesi satıp, Yapı Kredi hissesi aldı. İşte yabancı yatırımcının Mart ayında en çok alım-satım yaptığı hisseler...
Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcılar Yıldız ve Ana Pazar'da Mart ayında net 61,6 milyon dolarlık alım yaptı.
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Yabancının Mart ayında nette en çok sattığı hisse BİM oldu. Yabancı Mart ayında net 59,3 milyon dolarlık BİM hissesi sattı.
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BİM'i bir başka gıda perakendecisi Migros izledi. Yabancı yatırımcının Mart ayında Migros'ta net satışı 31,8 milyon dolar oldu.
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Holding tarafında yabancının Mart'ta en çok sattığı hisse 31,3 milyon dolarla Sabancı Holding oldu.
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