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  4. Yabancılar en çok hangi şirketlere yöneldi? İşte mart ayının en çok işlem gören hisseleri

Yabancılar en çok hangi şirketlere yöneldi? İşte mart ayının en çok işlem gören hisseleri

Mart ayında yabancı yatırımcı nette en çok BİM hissesi satıp, Yapı Kredi hissesi aldı. İşte yabancı yatırımcının Mart ayında en çok alım-satım yaptığı hisseler...

Yabancılar en çok hangi şirketlere yöneldi? İşte mart ayının en çok işlem gören hisseleri - Sayfa 1

Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcılar Yıldız ve Ana Pazar'da Mart ayında net 61,6 milyon dolarlık alım yaptı. 

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Yabancılar en çok hangi şirketlere yöneldi? İşte mart ayının en çok işlem gören hisseleri - Sayfa 2

Yabancının Mart ayında nette en çok sattığı hisse BİM oldu. Yabancı Mart ayında net 59,3 milyon dolarlık BİM hissesi sattı. 

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Yabancılar en çok hangi şirketlere yöneldi? İşte mart ayının en çok işlem gören hisseleri - Sayfa 3

BİM'i bir başka gıda perakendecisi Migros izledi. Yabancı yatırımcının Mart ayında Migros'ta net satışı 31,8 milyon dolar oldu. 

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Yabancılar en çok hangi şirketlere yöneldi? İşte mart ayının en çok işlem gören hisseleri - Sayfa 4

Holding tarafında yabancının Mart'ta en çok sattığı hisse 31,3 milyon dolarla Sabancı Holding oldu. 

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