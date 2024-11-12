Yabancıların en çok aldığı ve sattığı 10 hisse belli oldu
Yabancı yatırımcılar ekim ayında Borsa İstanbul'da 639 milyon 55 bin dolarlık net satış gerçekleştirdi. Yabancıların en çok aldığı ve sattığı 10 hisse belli oldu.
Borsa İstanbul, ekim ayına ilişkin yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri açıkladı.
CNBC-e'nin haberine göre; yabancılar geçen ay 19 milyar 878 milyon 580 bin 183 dolar tutarında alım yaparken, 20 milyar 517 milyon 635 bin 497 dolar tutarında satım gerçekleştirdi.
Böylece, ekim ayında yabancıların net satış işlemleri 639 milyon 55 bin dolar oldu. Yılın ilk 9 aylık döneminde ise net satışlar 2,5 milyar dolar seviyesinde kaldı.
Yabancıların toplam işlem hacmi 41 milyar 789 milyon 99 bin 448 dolar ile yılın en düşük seviyesi olarak belirlendi.
YABANCILARIN EN ÇOK ALDIĞI VE SATTIĞI 10 HİSSE
En çok alınan 10 hisse
1- Turkcell (TCELL): 25,7 milyon dolar
2- THY (THYAO): 17,5 milyon dolar
3- Binbin (BINBN): 14,8 milyon dolar
4- Coca-Cola İçecek (CCOLA): 14,1 milyon dolar
5- Tekfen Holding (TKFEN): 10,3 milyon dolar