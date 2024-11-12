Yabancıların en çok aldığı ve sattığı 10 hisse belli oldu

Böylece, ekim ayında yabancıların net satış işlemleri 639 milyon 55 bin dolar oldu. Yılın ilk 9 aylık döneminde ise net satışlar 2,5 milyar dolar seviyesinde kaldı.

Yabancıların toplam işlem hacmi 41 milyar 789 milyon 99 bin 448 dolar ile yılın en düşük seviyesi olarak belirlendi.