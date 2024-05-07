Yabancıların Türkiye'de konut alımında sert düşüş
Yabancıların Türkiye’de yaptıkları tüm gayrimenkul yatırımları incelendi. Bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre; metrekare bazında yüzde 71, işlem sayısında yüzde 45 düşüş görüldü. Türkiye’yi tercih edenler listesinde yüzölçümü bazında Irak, adet bazında Rusya ilk sırada yer aldı.
Artan fiyatlar yabancıya gayrimenkul satışında da etkisini gösterdi. Yabancı yatırımcıların Türkiye’de gerçekleştirdikleri tüm gayrimenkul cinsinden alımları mercek altına alan EVA Gayrimenkul Değerleme, 2024 yılının ilk 3 ayı itibariyla 2023 yılının aynı dönemine kıyasla metrekare bazında yüzde 71, işlem sayısında ise yüzde 45 düşüş olduğunu belirledi.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Yabancı İşler Daire Başkanlığı verilerine göre; 2023 yılı ilk 3 ay sonunda 1 milyon 628 bin 744 metrekare olan yabancıların gayrimenkul edinimleri, 2024 yılı aynı döneminde yüzde 71 azalarak 471 bin 116 metrekare oldu. Yine 2023 ilk çeyrekte 12 bin 756 adet olan alım sayısı, bu yıl ilk çeyrekte yüzde 45 azalarak 7 bin 37’ye geriledi.
Konut satışı özelinde ise TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; adet bazında, 2024 ilk 3 ayı itibariyle Türkiye genelinde, toplam 5 bin 685 adet konut satıldı. 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 48 düşüş görüldü.
İlk sırada Irak ve Rusya var
Tüm gayrimenkul yatırımları incelediğinde, Türkiye’den alım yapan yabancılar arasında yüzölçümü bazında ilk sırada Irak yer aldı. Irak’ı Afganistan, İran, Rusya Federasyonu, Almanya, Azerbaycan, Amerika Birleşik Devletleri, Kazakistan, Çin ve Ukrayna takip etti.
2024 yılı ilk 3 ay itibariyle Türkiye genelinde yabancılara yapılan toplam gayrimenkul satış adetinde ise geçtiğimiz sene de ilk sırada yer alan Rusya ilk sırayı aldı. Rusya’yı İran, Ukrayna, Irak, Almanya, Kazakistan, Azerbaycan, Afganistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin izledi.