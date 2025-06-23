Yabancıya satış 10 yılın en düşük seviyesinde: İşte en çok konut aldıkları 10 il
Konut satışlarında bu yılın ilk 5 ayında yabancıya toplam satış 7 bin 789 adet odu. Ocak - mayıs 2025 döneminde 584 bin 170 adet konut satışı gerçekleşirken, bu rakamın içinde yabancının payı yüzde 1,3 oldu. Bu rakam, son 10 yılın da en düşük seviyesi anlamına geliyor. Öte yandan yabancılar, 2013 yılından bu yana İstanbul ve Antalya’da 100 bin adet konut alımını geçti. Diğer illerdeki alımlar ise 10 bin adedin altında kaldı. Peki yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor? Liste belli oldu.
Geçen hafta açıklanan istatistiklere göre Türkiye genelinde konut satışları mayıs ayında 130 bin 25 adet oldu. Bu rakam, aynı zamanda tüm zamanların en yüksek mayıs verisi olarak da kayıtlara geçti.
Öte yandan bu yılın ocak-mayıs döneminde de konut satışları yüzde 25,4 oranında arttı ve 584 bin 170 adedi buldu. Bu rakam ise tüm zamanların en yüksek ilk 5 aylık performansı oldu.
ORTALAMA METREKARE SATIŞ FİYATI ARTTI
Geçen hafta TCMB tarafından açıklanan konut fiyat endeksine göre ise Türkiye genelinde ortalama metrekare satış fiyatı mayıs ayında yüzde 3,4 artış gösterdi. Mayısta enflasyondaki artışın aylık bazda yüzde 1,53 olarak gerçekleştiği dikkate alındığında, konut fiyatlarında geçen ay “reel artış” yaşandığı gözlendi.