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  4. Yabancıya satış 10 yılın en düşük seviyesinde: İşte en çok konut aldıkları 10 il

Yabancıya satış 10 yılın en düşük seviyesinde: İşte en çok konut aldıkları 10 il

Konut satışlarında bu yılın ilk 5 ayında yabancıya toplam satış 7 bin 789 adet odu. Ocak - mayıs 2025 döneminde 584 bin 170 adet konut satışı gerçekleşirken, bu rakamın içinde yabancının payı yüzde 1,3 oldu. Bu rakam, son 10 yılın da en düşük seviyesi anlamına geliyor. Öte yandan yabancılar, 2013 yılından bu yana İstanbul ve Antalya’da 100 bin adet konut alımını geçti. Diğer illerdeki alımlar ise 10 bin adedin altında kaldı. Peki yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor? Liste belli oldu.

Yabancıya satış 10 yılın en düşük seviyesinde: İşte en çok konut aldıkları 10 il - Sayfa 1

Geçen hafta açıklanan istatistiklere göre Türkiye genelinde konut satışları mayıs ayında 130 bin 25 adet oldu. Bu rakam, aynı zamanda tüm zamanların en yüksek mayıs verisi olarak da kayıtlara geçti.

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Yabancıya satış 10 yılın en düşük seviyesinde: İşte en çok konut aldıkları 10 il - Sayfa 2

Öte yandan bu yılın ocak-mayıs döneminde de konut satışları yüzde 25,4 oranında arttı ve 584 bin 170 adedi buldu. Bu rakam ise tüm zamanların en yüksek ilk 5 aylık performansı oldu.

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Yabancıya satış 10 yılın en düşük seviyesinde: İşte en çok konut aldıkları 10 il - Sayfa 3

ORTALAMA METREKARE SATIŞ FİYATI ARTTI

Geçen hafta TCMB tarafından açıklanan konut fiyat endeksine göre ise Türkiye genelinde ortalama metrekare satış fiyatı mayıs ayında yüzde 3,4 artış gösterdi. Mayısta enflasyondaki artışın aylık bazda yüzde 1,53 olarak gerçekleştiği dikkate alındığında, konut fiyatlarında geçen ay “reel artış” yaşandığı gözlendi.

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Yabancıya satış 10 yılın en düşük seviyesinde: İşte en çok konut aldıkları 10 il - Sayfa 4

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyatları ise sırasıyla yüzde 2,7, yüzde 3,8 ve yüzde 3,0 oranlarında artış gösterdi.

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