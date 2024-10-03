Yabancıya satış sınırı Türklere yaradı: Yatırımcılar yönünü KKTC'ye çevirdi
Yüksek faiz sebebiyle Türkiye’de konut yatırımı yapamayan Türk vatandaşları döviz bazlı kira getirisi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) yöneldi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 50’den fazla ülke vatandaşının konut yatırımı yaptığını belirten Toros Invest Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Bursalıoğlu, kendilerinin de karma yaşam projesi Hilltown Cyprus’ı hayata geçirdikleri Girne Esentepe bölgesinde 75 projenin devam ettiğini, yatırımcıların yüzde 70’ini Türk vatandaşlarının oluşturduğunu söyledi.
Bölgede kira değerinin döviz bazında geçen yıla göre yüzde 10 arttığını ifade eden Bursalıoğlu, aldıkları projeksiyonlara göre, 1+1’ler için yıllık ortalama 20 bin paundun üzerinde net kira beklentisi bulunduğunu kaydetti.
10 YILDA AMORTİ EDİYOR
Türkiye’de son yıllarda yaşanan kiracı-ev sahibi problemleri ve amortisman süresine işaret eden Bursalıoğlu “KKTC’nin yatırım açısından en büyük avantajlarından birisi de gayrimenkul gelirlerinin ve değerlerinin dünyanın en çok kullanılan 3. para birimi olan İngiliz sterlinine endeksli olması.
Bugün Türkiye’deki insanlar yüzde 50 mevduat faizi ile birikimlerini enflasyon karşısında korumaya çalışırken, Esentepe’de gayrimenkul projeleri döviz bazında yüzde 40 değer kazanıyor. Üstelik sonrasında yine kira gelirleri ile 10-12 yıl sürelerde döviz bazında kendisini amorti ediyor. Türkiye’de bu 300 ayı (25 yıl) buluyor” dedi.