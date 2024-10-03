Yabancıya satış sınırı Türklere yaradı: Yatırımcılar yönünü KKTC'ye çevirdi

10 YILDA AMORTİ EDİYOR

Türkiye’de son yıllarda yaşanan kiracı-ev sahibi problemleri ve amortisman süresine işaret eden Bursalıoğlu “KKTC’nin yatırım açısından en büyük avantajlarından birisi de gayrimenkul gelirlerinin ve değerlerinin dünyanın en çok kullanılan 3. para birimi olan İngiliz sterlinine endeksli olması.