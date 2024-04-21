Yağ artık lüks oldu! Fiyatlar zirveyi gördü
Enflasyon temel gıda maddelerini etkilemeye devam ediyor. Son dönemde fiyat artışının en fazla etkilediği ürünlerden biri de yağ oldu. Ayçiçek yağı, mısır yağı ve zeytinyağı fiyatları enflasyonla birlikte rekor kırıyor. 5 litre zeytinyağı 1.499 TL ile son zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak raflarda yerini alıyor.
Yağ fiyatları rekor seviyelere tırmanırken, vatandaşlar tarafından güncel fiyatlar merak konusu oldu. 2024 yılının ilk çeyreğinde 1 litre sıvı yağ 42.50 TL, 2 litre sıvı yağ 76 TL, 5 litre sıvı yağ ise 179,50 TL idi. 5 litre zeytinyağı da 430-450 TL bandındaydı.Yılın ikinci çeyreğinde ise yağ fiyatları adete uçtu. İşte, ekonomim.com'un güncel satış fiyatlarından derlediği bilgiye göre, marka, litre ve çeşitlerine göre yağ fiyatları…
Ayçiçek Yağı Fiyatları
Vatan ayçiçek yağı 500 ml:32.50 TL
Vatan ayçiçek yağı 1 lt: 62.50 TL
Biryağ ayçiçek yağı 1lt: 69.50 TL
Biryağ ayçiçek yağı 2 lt: 104 TL
Biryağ ayçiçek yağı 4 lt:199.50 TL
Biryağ ayçiçek yağı 5 lt: 229 TL
Yudum ayçiçek yağı 1 lt: 84.50 TL
Yudum ayçiçek yağı 2 lt: 158.50 TL
Yudum ayçiçek yağı 4 lt: 174.75 TL
Yudum ayçiçek yağı 5 lt: 289 TL
Komili ayçiçek yağı 2 lt: 98 TL
Komili ayçiçek yağı 5 lt: 217 TL