Yağ artık lüks oldu! Fiyatlar zirveyi gördü

Yağ fiyatları rekor seviyelere tırmanırken, vatandaşlar tarafından güncel fiyatlar merak konusu oldu. 2024 yılının ilk çeyreğinde 1 litre sıvı yağ 42.50 TL, 2 litre sıvı yağ 76 TL, 5 litre sıvı yağ ise 179,50 TL idi. 5 litre zeytinyağı da 430-450 TL bandındaydı.Yılın ikinci çeyreğinde ise yağ fiyatları adete uçtu. İşte, ekonomim.com'un güncel satış fiyatlarından derlediği bilgiye göre, marka, litre ve çeşitlerine göre yağ fiyatları…