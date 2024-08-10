'Yapamazsın' dediler: Kuru dağı 20 yılda cevizli vadiye dönüştürdü
İstanbul'dan memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine dönen Abdurrahman Yılmaz isimli çiftçi, kuru dağı 20 yıl içinde cevizli vadiye dönüştürdü. Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Bitlis'in Adilcevaz ilçesine gittim. Oradan ceviz fidanı getirdim. Dikmeye başladığımda buradakiler bana güldü ve benle dalga geçtiler, yapamazsın dediler. Ama ben asla vazgeçmedim. O hayalimden ve 20 yıl boyunca hiç durmadan baktım. O kupkuru koskocaman dağ şimdi yemyeşil yani cevizli vadiye dönüştü." dedi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Bağdaş köyünün Ericik mezrasında yaşayan Abdurrahman Yılmaz isimli çiftçi, 20 yıl önce İstanbul'dan köyüne döndüğünde her yer kupkuru ve yaşanmaz bir durumdaydı.
Köyüne yerleşmesiyle kuru olan dağa Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde getirdiği 700'den fazla ceviz fidanı dikmeye başladı.
Verilen bilgiye göre, fidanları dikme ve bakımını gören köy halkının olumsuz bakışlarına aldırmayan Yılmaz'ı o hayalinden vazgeçiremediler.
20 yıl içinde büyük zahmetler ve tüm uğraşlarla kuru dağı yeşile dönüştüren Yılmaz, bahçeyi görenler ise cevizli vadiye hayran kalıyorlar.