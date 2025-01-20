Yargıtay'dan fazla mesai hakkında emsal karar: İşçi ve işverenler dikkat! Uzman isim açıkladı
Fazla mesai, hafta tatili ve ulusal tatil günlerinde çalışmış işçilere ücret yerine boş zaman kullandırılması mümkün mü? SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Yargıtay'ın bu konuda verdiği emsal niteliğindeki kararı ele aldı.
Yargıtay, ulusal ve genel tatil günlerinde fazla mesai yapan çalışanlara işverenin fazla mesai ücreti yerine izin kullandırıp kullandıramayacağına ilişkin emsal niteliğinde bir karar verdi. Bu karar, çalışanların haklarının korunması açısından önemli bir hukuki dayanak oluşturdu.
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Yargıtay'ın kararını değerlendirerek iş hukukunda, çalışanların fiziksel ve zihinsel sağlıklarını koruma amacıyla çalışma sürelerinin üst sınırlarının belirlendiğini vurguladı. Karakaş, normal çalışma süreleri ile bu sürelerin aşılması durumunda yapılacak çalışmalar için işçilere sağlanacak ücret, izin hakkı ve diğer yükümlülüklerin de yasal düzenlemelerle güvence altına alındığını ifade etti.
Hafta tatili, ulusal ve genel tatil günlerinde dahi ücret ödenmesi yerine yaygın olarak boş zaman kullandırılması durumunun söz konusu olduğunu ifade eden Karakaş; işverenin fazla mesai yapan işçiye emri vaki bir şekilde fazla çalışma ücreti yerine serbest zaman kullandırması geçerli mi? Hafta tatili, ulusal ve genel tatil günlerinde çalışmış işçilere ücret ödemek yerine boş zaman kullandırılması yasal mı? konularına açıklık getirdi.
İş hukukumuzda çalışanların bedenen ve ruhen sağlıklarının korunması gayesiyle çalışma sürelerinin azami sınırları belirlenmiştir. Ayrıca normal çalışma sürelerinde ve bu sürelerin aşılması halinde yapılan çalışmalarda işçilere verilecek ücret ve kullandırılacak serbest zaman ile diğer hak ve yükümlülükler düzenlenmiştir.