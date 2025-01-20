Yargıtay'dan fazla mesai hakkında emsal karar: İşçi ve işverenler dikkat! Uzman isim açıkladı

Hafta tatili, ulusal ve genel tatil günlerinde dahi ücret ödenmesi yerine yaygın olarak boş zaman kullandırılması durumunun söz konusu olduğunu ifade eden Karakaş; işverenin fazla mesai yapan işçiye emri vaki bir şekilde fazla çalışma ücreti yerine serbest zaman kullandırması geçerli mi? Hafta tatili, ulusal ve genel tatil günlerinde çalışmış işçilere ücret ödemek yerine boş zaman kullandırılması yasal mı? konularına açıklık getirdi.