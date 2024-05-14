Yarım altına kafa tutuyor, fiyatı dudak uçuklatıyor
Kenger bitkisinin kök kısmından elde edilen kenger sakızının fiyatı çeyrek altını geçti, yarım altın fiyatıyla yarışıyor.
Sivas’ta ilkbahar aylarında doğada kendiliğinden yetişen kenger bitkisinin kökünden elden kenger sakızının faydaları saymakla bitmiyor.
Doğada kendiliğinden yetişse de toplaması oldukça zor olan bu sakızın kilogram fiyatı çeyrek altını geçerek adeta yarım altınla yarışır hale geldi.
Sakızın toplanmasının güç olması, toplayan kişi sayısının az olması dolayısıyla fiyatlar yükselirken kenger sakızı, birçok özelliğiyle de şifa dağıtıyor.
Sakızın diş sağlığına, yüz felci geçiren kişilerin yüz kaslarını çalıştırmalarına, mide ağrısı ve şişkinliğine ve migren rahatsızlığına iyi geldiği iddia ediliyor. Yurt dışına da gönderilen kenger sakızı, yurt gelen gurbetçiler tarafından da yoğun talep görüyor.