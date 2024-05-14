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  4. Yarım altına kafa tutuyor, fiyatı dudak uçuklatıyor

Yarım altına kafa tutuyor, fiyatı dudak uçuklatıyor

Kenger bitkisinin kök kısmından elde edilen kenger sakızının fiyatı çeyrek altını geçti, yarım altın fiyatıyla yarışıyor.

Yarım altına kafa tutuyor, fiyatı dudak uçuklatıyor - Sayfa 1

Sivas’ta ilkbahar aylarında doğada kendiliğinden yetişen kenger bitkisinin kökünden elden kenger sakızının faydaları saymakla bitmiyor.

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Yarım altına kafa tutuyor, fiyatı dudak uçuklatıyor - Sayfa 2

Doğada kendiliğinden yetişse de toplaması oldukça zor olan bu sakızın kilogram fiyatı çeyrek altını geçerek adeta yarım altınla yarışır hale geldi.

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Yarım altına kafa tutuyor, fiyatı dudak uçuklatıyor - Sayfa 3

Sakızın toplanmasının güç olması, toplayan kişi sayısının az olması dolayısıyla fiyatlar yükselirken kenger sakızı, birçok özelliğiyle de şifa dağıtıyor.

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Yarım altına kafa tutuyor, fiyatı dudak uçuklatıyor - Sayfa 4

Sakızın diş sağlığına, yüz felci geçiren kişilerin yüz kaslarını çalıştırmalarına, mide ağrısı ve şişkinliğine ve migren rahatsızlığına iyi geldiği iddia ediliyor. Yurt dışına da gönderilen kenger sakızı, yurt gelen gurbetçiler tarafından da yoğun talep görüyor.

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