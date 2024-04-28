Yaşlı Destek Programı (YADES) nedir? YADES hangi illerde uygulanıyor?

Yaşlı Destek Programı (YADES) nedir?

YADES; Türkiye’de ikamet eden ve hizmete ihtiyaç duyan, yaşlıların korunması ve desteklenmesi ile biyo-psiko sosyal bakıma ihtiyacı olanların yaşadıkları mekânlarda gerekli olan bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılmasını ve bu hizmetlerin ülke genelinde yaygınlaştırılmasını amaçlayan bir programdır.