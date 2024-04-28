Yaşlı Destek Programı (YADES) nedir? YADES hangi illerde uygulanıyor?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yaşlı Destek Programı'na (YADES) başvuruların başladığını açıkladı. Peki, Yaşlı Destek Programı (YADES) nedir? Hangi şehirlerde uygulanıyor? YADES'ten yararlanma yaşı kaç? Başvurular ne zamana kadar olacak? İşte detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı açıklamada, yaşlı nüfus oranının yüzde 10,2'ye yükseldiği Türkiye'de,yaşlılara sunulan hizmet sayısının artırılması ve ihtiyaçlara göre çeşitlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Yaşlı Destek Programı (YADES) nedir?
YADES; Türkiye’de ikamet eden ve hizmete ihtiyaç duyan, yaşlıların korunması ve desteklenmesi ile biyo-psiko sosyal bakıma ihtiyacı olanların yaşadıkları mekânlarda gerekli olan bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılmasını ve bu hizmetlerin ülke genelinde yaygınlaştırılmasını amaçlayan bir programdır.
YADES hangi illerde uygulanıyor?
YADES; Antalya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon,Diyarbakır ve Erzurum olmak üzere 13 ilde uygulanıyor.
YADES'ten kimler yararlanabilir?
YADES'ten 65 yaş üstü yaşlılar yararlanabilir.