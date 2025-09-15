Yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere yeni sigorta sistemi geliyor! SGK Uzmanı İsa Karakaş açıkladı

6 milyonu aşın hanede en az bir 65 yaş ve üzeri birey var

Karakaş, 2024 yılı verilerine göre Türkiye’deki 26 milyon 599 bin 261 haneden 6 milyon 726 bin 583’ünde en az bir 65 yaş ve üzeri bireyin bulunduğunu da hatırlattı.