Yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere yeni sigorta sistemi geliyor! SGK Uzmanı İsa Karakaş açıkladı
Yaşlı ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlar için devreye alınacak yeni uzun süreli bakım sigortası ile ailelerin omuzlarındaki yükün azaltılması hedefleniyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, sistemin finansmanının çalışan ve işveren primlerinin yanı sıra devlet desteğiyle sağlanacağını bildirdi.
Türkiye’de 65 yaş üstü nüfus son beş yılda yüzde 20,7 oranında artış göstererek 2024 itibarıyla 9 milyon 112 bine yükseldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, yaşlı ve bakıma ihtiyaç duyan bireylere yönelik hayata geçirilecek yeni sigorta sistemiyle ilgili ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı.
Tamamlayıcı uzun süreli bakım sigortası geliyor
Tamamlayıcı uzun süreli bakım sigortasına dikkat çeken Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, bu uygulamanın Orta Vadeli Program, Kalkınma Planı ve Cumhurbaşkanlığı Programı gibi temel strateji belgelerinde yer aldığını belirtti.
6 milyonu aşın hanede en az bir 65 yaş ve üzeri birey var
Karakaş, 2024 yılı verilerine göre Türkiye’deki 26 milyon 599 bin 261 haneden 6 milyon 726 bin 583’ünde en az bir 65 yaş ve üzeri bireyin bulunduğunu da hatırlattı.
Bakım giderleri işveren primleri ile devlet katkısı finanse edilecek
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, bakım maliyetlerinin oldukça yüksek olduğuna dikkat çekerek, engellilik, yaşlılık, kronik hastalık, kaza veya afet gibi nedenlerle bakıma ihtiyaç duyan bireylerin büyük ölçüde evde bakım hizmetiyle desteklendiğini söyledi. Karakaş, hayata geçirilecek yeni sigorta sisteminin çalışan ve işveren primleri ile devlet katkısı sayesinde finanse edileceğini vurguladı.