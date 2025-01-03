Yaşlılık maaşı 2025 zammı belli oldu! 65 yaş aylığı ne kadar oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyonu açıklandı. TÜİK verilerine göre, enflasyon yüzde 44,38 oldu. Memurun zammı da yüzde 11,54 oldu. Memur zammına göre maaşlarına zam alacak 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen yaşlı aylığı da yüzde 11,54 oranında arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı enflasyonunu açıkladı. TÜİK verilerine göre, enflasyon yüzde 44,38 oldu. Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı da yüzde 11,54 oldu.
65 yaş aylığı ne kadar oldu?
Memur maaş katsayısındaki artışla 65 yaş aylığı zammı da netleşti. Yapılacak artışla birlikte memurlar ve memur emeklilerinin maaşlarına toplamda yüzde 11,54 oldu. Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşların aldığı 4.181 lira olan aylık ödeme yüzde 11,54 oranında artacak.