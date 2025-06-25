Yatırım için en fazla güven veren ülkeler belli oldu: Türkiye bakın kaçıncı? Para bu ülkelere akıyor
Yatırımcı güvenine dair yapılan uluslararası ankette, gelişen ekonomiler arasında sermaye çekme potansiyeli en yüksek ülkeler sıralandı.
Visual Capitalist tarafından yayımlanan son raporda, gelişen ekonomilere yönelik doğrudan yabancı yatırım güveni değerlendirildi. Küresel ölçekte faaliyet gösteren 536 üst düzey yöneticiyle yapılan anket sonucunda, yatırımcı güveninin en yüksek olduğu pazarlar belirlendi.
İşte yatırımcıların en çok güvendiği ülkeler...
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