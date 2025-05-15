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  4. Yatırımcı rotasını değiştirdi: Borsada en çok para girişi ve çıkışı bu hisselerde yaşandı

Yatırımcı rotasını değiştirdi: Borsada en çok para girişi ve çıkışı bu hisselerde yaşandı

Borsanın sert düşüşle kapandığı Perşembe günü, en yüksek para girişi ve çıkışı yaşanan hisseler belli oldu.

Yatırımcı rotasını değiştirdi: Borsada en çok para girişi ve çıkışı bu hisselerde yaşandı - Sayfa 1

Borsa İstanbul'da 15 Mayıs Perşembe günü, satış ağırlıklı işlemlerin etkisiyle BIST 100 endeksi günü yüzde 1,65 düşüşle 9.541,30 puandan kapattı.

BIST 100'de -5 milyar 151 milyon 945 bin TL, BIST 30'da -4 milyar 265 milyon 913 bin TL, tüm hisselerde ise toplamda -6 milyar 856 milyon 309 bin TL aktif işlem farkı oluştu.

Borsanın düşüşle kapandığı günde, aktif işlem farkı negatif olan hisseler dikkat çekerken, bazı hisselerdeki pozitif farklar da öne çıktı.

İşte bugün para çıkışı olan hisseler...

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Yatırımcı rotasını değiştirdi: Borsada en çok para girişi ve çıkışı bu hisselerde yaşandı - Sayfa 2

10 - Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (D)
Aktif Fark: -207 milyon 318 bin TL

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Yatırımcı rotasını değiştirdi: Borsada en çok para girişi ve çıkışı bu hisselerde yaşandı - Sayfa 3

9 - Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)
Aktif Fark: -230 milyon 991 bin TL

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Yatırımcı rotasını değiştirdi: Borsada en çok para girişi ve çıkışı bu hisselerde yaşandı - Sayfa 4

8 - Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA)
Aktif Fark: -237 milyon 486 bin TL

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