Yatırımcı rotasını değiştirdi: Borsada en çok para girişi ve çıkışı bu hisselerde yaşandı

Borsa İstanbul'da 15 Mayıs Perşembe günü, satış ağırlıklı işlemlerin etkisiyle BIST 100 endeksi günü yüzde 1,65 düşüşle 9.541,30 puandan kapattı.

BIST 100'de -5 milyar 151 milyon 945 bin TL, BIST 30'da -4 milyar 265 milyon 913 bin TL, tüm hisselerde ise toplamda -6 milyar 856 milyon 309 bin TL aktif işlem farkı oluştu.

Borsanın düşüşle kapandığı günde, aktif işlem farkı negatif olan hisseler dikkat çekerken, bazı hisselerdeki pozitif farklar da öne çıktı.

İşte bugün para çıkışı olan hisseler...