Yatırımcı rotasını değiştirdi: Sadece 3 hisse yatırımcı çekti! İşte borsanın devlerinde son durum...
Son bir haftada Borsa İstanbul’da en çok yatırımcıya sahip 20 hisse arasında sadece 3’ünde yatırımcı sayısı arttırdı. Tüpraş, Aselsan, Astor Enerji, Sasa, Şişecam, THY, Hektaş, Koç'un yer aldığı listede son durum belli oldu.
Borsa İstanbul’da BIST100 endeksi, 26-30 Mayıs 2025 haftasında yüzde 3,60 değer kaybederken, en çok yatırımcıya sahip 20 hissenin 17’sinde yatırımcı sayısı azaldı. Yalnızca 3 hissede yatırımcı sayısı artış gösterdi.
İşte borsada en fazla yatırımcı sayısına sahip 20 hisse senedi...
20. Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA)
Yatırımcı sayısı: 278 bin 335
Geçen haftaya göre 2 bin 514 kişi azaldı.
19. Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT)
Yatırımcı sayısı: 288 bin 551
Geçen haftaya göre 2 bin 879 kişi azaldı.