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  4. Yatırımcılar bu hisselere kilitlendi! Bu hisselere para yağıyor: 10 hisseye 5 milyar TL girdi!

Yatırımcılar bu hisselere kilitlendi! Bu hisselere para yağıyor: 10 hisseye 5 milyar TL girdi!

Borsanın yükselişle kapandığı haftanın son işlem gününde en çok para girişi ve para çıkışının olduğu hisseler belli oldu.

Yatırımcılar bu hisselere kilitlendi! Bu hisselere para yağıyor: 10 hisseye 5 milyar TL girdi! - Sayfa 1

Borsada haftanın son işlem günü olan 27 Haziran’da BİST100 endeksi yüzde 1,12 yükselerek 9.404,89 puandan kapanırken, endeksteki aktif alış-satış farkı +2 milyar 814 milyon TL olarak gerçekleşti. Aynı gün BİST30 endeksinde +3 milyar 396 milyon TL, tüm hisselerde ise toplamda +2 milyar 972 milyon TL aktif işlem farkı oluştu. 

İşte cuma günü en çok para çıkışının olduğu hisseler...

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Yatırımcılar bu hisselere kilitlendi! Bu hisselere para yağıyor: 10 hisseye 5 milyar TL girdi! - Sayfa 2

10 - Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EUREN)
Aktif Fark: -91.326.000 TL

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Yatırımcılar bu hisselere kilitlendi! Bu hisselere para yağıyor: 10 hisseye 5 milyar TL girdi! - Sayfa 3

9 - Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. (EMKEL)
Aktif Fark: -95.544.000 TL

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Yatırımcılar bu hisselere kilitlendi! Bu hisselere para yağıyor: 10 hisseye 5 milyar TL girdi! - Sayfa 4

8 - Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN)
Aktif Fark: -103.045.000 TL

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