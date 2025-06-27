Yatırımcılar bu hisselere kilitlendi! Bu hisselere para yağıyor: 10 hisseye 5 milyar TL girdi!

Borsada haftanın son işlem günü olan 27 Haziran’da BİST100 endeksi yüzde 1,12 yükselerek 9.404,89 puandan kapanırken, endeksteki aktif alış-satış farkı +2 milyar 814 milyon TL olarak gerçekleşti. Aynı gün BİST30 endeksinde +3 milyar 396 milyon TL, tüm hisselerde ise toplamda +2 milyar 972 milyon TL aktif işlem farkı oluştu.

İşte cuma günü en çok para çıkışının olduğu hisseler...