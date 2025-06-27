Yatırımcılar bu hisselere kilitlendi! Bu hisselere para yağıyor: 10 hisseye 5 milyar TL girdi!
Borsanın yükselişle kapandığı haftanın son işlem gününde en çok para girişi ve para çıkışının olduğu hisseler belli oldu.
Borsada haftanın son işlem günü olan 27 Haziran’da BİST100 endeksi yüzde 1,12 yükselerek 9.404,89 puandan kapanırken, endeksteki aktif alış-satış farkı +2 milyar 814 milyon TL olarak gerçekleşti. Aynı gün BİST30 endeksinde +3 milyar 396 milyon TL, tüm hisselerde ise toplamda +2 milyar 972 milyon TL aktif işlem farkı oluştu.
İşte cuma günü en çok para çıkışının olduğu hisseler...
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