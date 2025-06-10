Yatırımcılar dikkat! 1 milyon TL’nin güncel getirisi ne kadar? İşte en yüksek oranlar...
Mayıs enflasyonunun beklenti altında kalmasının ardından dikkatler 19 Haziran’daki PPK toplantısına çevrildi. TCMB’nin kararına sayılı günler kala faizde gevşeme bekleniyor. Bunun ilk yansımalarının mevduat oranlarında görülebileceği belirtiliyor. Bankacılar, yüksek getiri için mevduat yatırımcısının uzun vadeye odaklanması uyarısında bulunuyor. 1 milyon TL’nin güncel getirisi kaç TL, en yüksek oranlar hangi bankalarda? İşte detaylar...
Geçen hafta açıklanan mayıs enflasyonu, aylık bazda %2’nin üzerinde artış beklentisine karşılık %1,53 olarak gerçekleşti. Detaylara bakıldığında nisanda %2,01 artan gıda fiyatları, mayısta %-0,71 geriledi. Enflasyon sepetinde gıdanın ağırlığı yaklaşık %25 olunca, mayısta da enflasyon “gıda fiyatlarından kaynaklanan düşüş” sebebiyle beklentilerin altında kaldı.
SADECE ENFLASYON YETERLİ Mİ?
Enflasyondaki bu düşüş üzerine dikkatler TCMB’ye çevrildi. “Faiz indirimi yolda mı” sorusunun cevabı aranmaya başlandı. Ekonomistler; Merkez Bankası’nın sadece enflasyondaki gerilemeye ve bir aylık veriye göre hareket etmeyebileceği, rezervleri ve döviz hesaplarını da dikkate alabileceği uyarısında bulunuyor.
DÖVİZ HESAPLARI GERİLİYOR
Yurt içi yerleşiklerin mart ayındaki türbülans öncesinde döviz hesaplarının büyüklüğü 178,73 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu. 18 Nisan haftasında 195,56 milyar dolarla zirve göründü. 30 Mayıs haftasına ise döviz hesapları 191,83 milyar dolara geriledi.