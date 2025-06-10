Yatırımcılar dikkat! 1 milyon TL’nin güncel getirisi ne kadar? İşte en yüksek oranlar...

SADECE ENFLASYON YETERLİ Mİ?

Enflasyondaki bu düşüş üzerine dikkatler TCMB’ye çevrildi. “Faiz indirimi yolda mı” sorusunun cevabı aranmaya başlandı. Ekonomistler; Merkez Bankası’nın sadece enflasyondaki gerilemeye ve bir aylık veriye göre hareket etmeyebileceği, rezervleri ve döviz hesaplarını da dikkate alabileceği uyarısında bulunuyor.