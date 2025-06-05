Yatırımcılar dikkat! 2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel oranlar
5 Haziran 2025 itibarıyla mevduat faiz oranlarında dikkat çeken artışlar yaşanıyor Peki, 2 milyon TL'lik birikim 32 gün vadede ne kadar kazandırıyor? Hangi banka en yüksek faizi veriyor? İşte güncel mevduat faiz oranları ve bankalara göre 2 milyon TL’nin aylık getirisi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde artışa gitmesi ve dövizden Türk Lirası'na (TL) dönüşü teşvik eden adımları, yatırımcıların yeniden TL mevduat hesaplarına yönelmesini sağladı. Son dört ayın en yüksek seviyelerine ulaşan mevduat faiz oranları, özellikle yüksek tutarlı tasarruf sahipleri için dikkat çekici fırsatlar sunuyor.
5 Haziran 2025 itibarıyla bankalarda 1 ay (32 günlük) vadeli mevduat faiz oranları yüzde 53 seviyelerine kadar yükseldi.
Bankaların güncel faiz oranlarına göre, 2 milyon TL'nin 1 aylık getirisi şöyle şekillendi: