Yatırımcılar dikkat! 2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel oranlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde artışa gitmesi ve dövizden Türk Lirası'na (TL) dönüşü teşvik eden adımları, yatırımcıların yeniden TL mevduat hesaplarına yönelmesini sağladı. Son dört ayın en yüksek seviyelerine ulaşan mevduat faiz oranları, özellikle yüksek tutarlı tasarruf sahipleri için dikkat çekici fırsatlar sunuyor.