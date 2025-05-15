Yatırımcılar dikkat: 7 şirket temettü kararını duyurdu! Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek?
Borsa İstanbul’da işlem gören 7 şirket, perşembe günü temettü dağıtım kararlarını açıkladı.
Borsa İstanbul’da yatırımcıları yakından ilgilendiren temettü kararları peş peşe açıklandı. 15 Mayıs tarihinde 7 şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulunarak temettü dağıtım kararlarını duyurdu.
İşte 7 şirketin temettü kararı...
GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL)
Şirket, pay başına brüt 0,3921568 TL, net 0,3333332 TL temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: Açıklanmadı