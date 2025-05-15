  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Yatırımcılar dikkat: 7 şirket temettü kararını duyurdu! Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek?

Yatırımcılar dikkat: 7 şirket temettü kararını duyurdu! Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek?

Borsa İstanbul’da işlem gören 7 şirket, perşembe günü temettü dağıtım kararlarını açıkladı.

Yatırımcılar dikkat: 7 şirket temettü kararını duyurdu! Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da yatırımcıları yakından ilgilendiren temettü kararları peş peşe açıklandı. 15 Mayıs tarihinde 7 şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulunarak temettü dağıtım kararlarını duyurdu.

İşte 7 şirketin temettü kararı... 

1 | 8
Yatırımcılar dikkat: 7 şirket temettü kararını duyurdu! Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? - Sayfa 2

Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ASGYO)
Şirket kar payı dağıtmayacak.

2 | 8
Yatırımcılar dikkat: 7 şirket temettü kararını duyurdu! Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? - Sayfa 3

GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL)
Şirket, pay başına brüt 0,3921568 TL, net 0,3333332 TL temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: Açıklanmadı

3 | 8
Yatırımcılar dikkat: 7 şirket temettü kararını duyurdu! Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? - Sayfa 4

Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEKAG)
Şirket kar payı dağıtmayacak.

4 | 8