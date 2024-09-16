Yatırımcılar dikkat! Altın, dolar ve borsada seyir ne olacak? İşte tahminler

İşte piyasadaki gevşemenin nedeni

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri açıklayan Ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı:

“Son açıklanan sanayi üretimi verisi, ticaret ve ciro endeksleri sanayi sektörünün aleyhineydi. Sanayi sektöründe ikinci çeyrekte 1.8’likbir daralma var. Ticaret ve ciro endekslerinde de buna paralel veriler geldiği için ister istemez bu durum borsa yatırımcılarını ürkütüyor.