Yatırımcılar dikkat! Altın, dolar ve borsada seyir ne olacak? İşte tahminler
Bu hafta iki kritik gelişme piyasalarda yönü tayin edecek. Geçen hafta altın fiyatları rekor kırarken, borsada sert düşüş dikkat çekmişti. Dolar/TL’de 34’ün altında baskılanma sürüyor. Peki dolarda gevşeme sürer mi? Gram altında 2800 liranın aşılmasıyla yeni hedef ne? Piyasalara dair tüm merak edilenler haberin detayında...
Borsa geçtiğimiz haftanın büyük bir kısmında sert satış gösterdi. Perşembe gününden itibaren endekste tepki alımlarıyla birlikte yön yukarı döndü. BIST 100 endeksi 9274 puan seviyesinden yönünü yukarı çevirdi. Endeks cuma günü 9685 puandan kapandı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu artırmasına rağmen piyasada güçlü alımlar görülmedi.
Altın fiyatlarında sert hareket
Son zamanların en gözde yatırım aracı ise yine altın oldu. Cuma günü altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Gram altın yeniden 2800 liranın üzerini gördü.
Gözler faiz kararında!
Bu hafta ise yurt içi ve yurt dışı piyasaların gözü kulağı ABD Merkez Bankası (Fed) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararlarında olacak. Peki faiz kararları borsa ve altını nasıl etkiler? Borsada 10 bin puan görülür mü? Dolar/TL’de 34’ün altında baskılanma devam ediyor. Kurda gevşeme sürer mi?
İşte piyasadaki gevşemenin nedeni
Konuyla ilgili tüm merak edilenleri açıklayan Ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı:
“Son açıklanan sanayi üretimi verisi, ticaret ve ciro endeksleri sanayi sektörünün aleyhineydi. Sanayi sektöründe ikinci çeyrekte 1.8’likbir daralma var. Ticaret ve ciro endekslerinde de buna paralel veriler geldiği için ister istemez bu durum borsa yatırımcılarını ürkütüyor.