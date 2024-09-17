Yatırımcılar dikkat! İşte 1 milyon TL'nin 32 günlük güncel getirisi...
Mevduat faizleri, risksiz ve yüksek getiri sunmaya devam ediyor. Bankada birikimi olanlar, yüzde 53’e kadar çıkan faiz oranlarından faydalanabiliyor. Bu sayede, 1 milyon liralık bir mevduatla 32 günlük vadede 42 bin 863 lira net kazanç sağlamak mümkün. Daha yüksek getiri elde etmek isteyenler için bankalarla pazarlık yapmak, gerekirse farklı şubeleri dolaşmak ise önemli bir adım. İşte konuya ilişkin detaylar...
Bankaların sunduğu mevduat faiz oranları, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.
Çünkü bankalar arasında faiz oranları ciddi farklılıklar gösterebiliyor. Bazı bankalar 32 günlük vadeli mevduatlar için yüzde 44-45 oranlarında faiz teklif ederken, diğer bankalarda bu oran yüzde 53’e kadar çıkabiliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 6 Eylül haftasına ilişkin verilerine göre, 1-3 ay vadeli mevduatlarda ortalama faiz oranı yüzde 59,3 seviyesinde bulunuyor.
Bu oran yıllık bileşik getiriyi temsil etmekte. Ancak, bankaların web sitelerine bakıldığında yüzde 59 civarında faiz oranlarına rastlanmadığı gözlemlenebilir.
Faiz kararlarında değişiklik beklenmiyor
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), 19 Eylül 2024 Perşembe günü, Fatih Karahan başkanlığında bir araya gelerek faiz kararını görüşecek.
Piyasa uzmanları, şu anki yüzde 50 olan politika faizinde bir değişiklik beklemiyor.
Bu sebeple mevduat faizlerinde de bir geri çekilme öngörülmüyor.
Ancak, likidite fazlası dönemlerinde Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı’nda (TLREF) bir miktar düşüş yaşanabiliyor.