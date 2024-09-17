Yatırımcılar dikkat! İşte 1 milyon TL'nin 32 günlük güncel getirisi...

Bankaların sunduğu mevduat faiz oranları, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

Çünkü bankalar arasında faiz oranları ciddi farklılıklar gösterebiliyor. Bazı bankalar 32 günlük vadeli mevduatlar için yüzde 44-45 oranlarında faiz teklif ederken, diğer bankalarda bu oran yüzde 53’e kadar çıkabiliyor.