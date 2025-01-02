Yatırımcılar dikkat! İşte 2025’te piyasaları etkileyecek 5 önemli risk...

1- TİCARET SAVAŞLARI

ABD’de 5 Kasım’da gerçekleşen seçimlerin galibi Donald Trump, fiili olarak göreve başlamadan Kanada, Meksika gibi komşu ülkelere ve Avrupa, Çin gibi büyük ticaret ortaklarına ek gümrük tarifeleri uygulayacağını açıkladı. Buna karşılık Avrupa ve Çin’in de harekete geçebileceği belirtiliyor.

Söz konusu gelişme, açıkça bir “ticaret savaşına” işaret ediyor. Ve böyle bir gelişmenin Çin başta olmak üzere Asya ekonomilerini ve Almanya başta olma üzere Avrupa ekonomilerini etkilemesi bekleniyor. Aynı şekilde ek tarifelerin, ABD’de enflasyonist baskıları da artırmasından endişe duyuluyor.