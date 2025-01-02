Yatırımcılar dikkat! İşte 2025’te piyasaları etkileyecek 5 önemli risk...
2025 yılı küresel piyasalar için çeşitli risklerle başladı. Doğu-Batı ticaret savaşları, ABD teknoloji endeksinde ‘balon’ tartışmaları, merkez bankalarının faiz politikaları, devam eden jeopolitik riskler ve Çin’deki deflasyon ortamı, piyasalarda fiyatlamalara etki edebilecek 5 önemli risk olarak öne çıkıyor. Dikkatler ilk olarak, ABD’de bu ay göreve başlayacak yeni Başkan Trump tarafından, devreye alınabilecek ek gümrük tarifelerine çevrildi.
Piyasalar, 2025 yılına karışık ve belirsiz bir tablo ile giriş yapıyor. Yatırımcılar, bu yıl da çeşitli riskleri barındıran birçok unsuru dikkatle takip edecek.
Gözler, ABD’de Başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump’ın bu ay göreve başlamasının ardından hayata geçebilecek gümrük tarifelerine ve Doğu-Batı ticaret savaşlarına çevrildi.
Yine ABD’de özellikle teknoloji endeksinde “balon var mı” tartışmaları, FED başta olmak üzere büyük merkez bankalarının para politikaları, devam eden jeopolitik riskler ve Çin’deki deflasyon ortamı da, küresel piyasalarda fiyatlamalara etki edecek riskler arasında gösteriliyor.
Ana hatlarıyla 2025’te piyasaları etkileyebilecek 5 risk şöyle sıralanıyor:
1- TİCARET SAVAŞLARI
ABD’de 5 Kasım’da gerçekleşen seçimlerin galibi Donald Trump, fiili olarak göreve başlamadan Kanada, Meksika gibi komşu ülkelere ve Avrupa, Çin gibi büyük ticaret ortaklarına ek gümrük tarifeleri uygulayacağını açıkladı. Buna karşılık Avrupa ve Çin’in de harekete geçebileceği belirtiliyor.
Söz konusu gelişme, açıkça bir “ticaret savaşına” işaret ediyor. Ve böyle bir gelişmenin Çin başta olmak üzere Asya ekonomilerini ve Almanya başta olma üzere Avrupa ekonomilerini etkilemesi bekleniyor. Aynı şekilde ek tarifelerin, ABD’de enflasyonist baskıları da artırmasından endişe duyuluyor.
2- TEKNOLOJİ BALONU TARTIŞMALARI
Geçen yıl ABD borsalarında özellikle “muhteşem yedili” olarak bilinen hisse senetleri oldukça iyi bir performans gösterdi. Son 1 yıllık süreçte NVIDIA %178, TESLA %62, Amazon %46, APPLE %35 gibi önemli primlere imza attı. NASDAQ teknoloji endeksi yine ayını dönemde %30 prim yaptı. ABD ve dünya piyasalarına; teknoloji sektöründeki bu ivmelenmenin “sürdürülebilirliği” konusunda sorgulamalar da artmaya başladı.