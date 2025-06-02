Yatırımcılar dikkat! Mevduat faizinde zirve görüldü mü? İşte 1 milyon TL'nin güncel getirisi...

‘MEVDUAT’TA ZİRVE GÖRÜLDÜ MÜ?

Bankalarca sunulan mevduat oranlarına bakıldığında ise bu hafta başında yeni bir yükseliş yaşanmadığı görülüyor. En yüksek oran %53 olarak öne çıkarken, 3 haftadır bu seviyenin korunması “mevduat faizlerinde zirve görüldü mü” sorularını beraberinde getirdi.