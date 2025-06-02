Yatırımcılar dikkat! Mevduat faizinde zirve görüldü mü? İşte 1 milyon TL'nin güncel getirisi...
Yarın açıklanacak mayıs ayı TÜFE verisi mevduat faizi cephesinde de takip ediliyor. 3 haftadır yüzde 53 seviyesinde sabit seyreden mevduat faizlerinde “Zirve görüldü mü?” soruları artarken; uzmanlar, enflasyonda düşüş halinde faiz indirimleri için kapının aralanabileceğini ve mevduat yatırımcısının bugünkü oranlardan “daha uzun” vadeye odaklanması gerektiğini belirtiyor. 1 milyon TL’nin güncel getirisi kaç TL oldu? İşte detaylar...
Piyasalarda yeni hafta başlarken, dikkatler yarın açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Mayısta aylık enflasyonun %2,1 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.
Bu beklentinin altında gelecek bir enflasyon verisinin, 19 Haziran’da gerçekleşecek Merkez Bankası PPK toplantısında “faiz indirimi” için gerekli zemini oluşturabileceği ifade ediliyor.
‘MEVDUAT’TA ZİRVE GÖRÜLDÜ MÜ?
Bankalarca sunulan mevduat oranlarına bakıldığında ise bu hafta başında yeni bir yükseliş yaşanmadığı görülüyor. En yüksek oran %53 olarak öne çıkarken, 3 haftadır bu seviyenin korunması “mevduat faizlerinde zirve görüldü mü” sorularını beraberinde getirdi.
Analistler, yaklaşık 1 aydır piyasa fonlamasının %48-%49 bandında olduğunu ve gecelik TL faizlerinin de %49’a yakın seyrettiğini belirterek, bu oranların, TL’ye destek verdiğini ifade ediyor.
YATIRIMCI NE YAPMALI?
Bankacılar ise “faiz indirimi ihtimalini öne çıkarabilecek” bir TÜFE verisi halinde, mevduat getirilerinde “zirvenin görülmüş olabileceği” yönünde beklentinin ağırlık kazanabileceğini belirterek, “Bu durumda mevduat yatırımcısı daha uzun vadeye odaklanarak, faizde muhtemel düşüşlere karşı da koruma sağlayabilir” görüşünü dile getiriyor.