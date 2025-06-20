Yatırımcılar durmadı: Bu hisselere adeta para yağdı! 2 milyar TL'yi aşan dev işlem farkı!

Borsa İstanbul’da geride kalan Cuma günü, BIST 100 endeksi %1,11 oranında değer kazanarak 9.203,37 puandan kapanış yaptı. 20 Haziran tarihli seansta BIST 100 endeksinde aktif alış-satış farkı +2.046.942.000 TL, BIST 30 endeksinde ise +2.408.164.000 TL olarak gerçekleşti. Tüm hisseler bazında bakıldığında, toplam aktif işlem farkı +116.475.200 TL seviyesinde oldu.

İşte cuma günü para çıkışının en çok olduğu hisseler...