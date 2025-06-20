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  4. Yatırımcılar durmadı: Bu hisselere adeta para yağdı! 2 milyar TL'yi aşan dev işlem farkı!

Yatırımcılar durmadı: Bu hisselere adeta para yağdı! 2 milyar TL'yi aşan dev işlem farkı!

Borsanın yükselişle kapandığı haftanın son işlem gününde en çok para girişi ve para çıkışının olduğu hisseler belli oldu.

Yatırımcılar durmadı: Bu hisselere adeta para yağdı! 2 milyar TL'yi aşan dev işlem farkı! - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da geride kalan Cuma günü, BIST 100 endeksi %1,11 oranında değer kazanarak 9.203,37 puandan kapanış yaptı. 20 Haziran tarihli seansta BIST 100 endeksinde aktif alış-satış farkı +2.046.942.000 TL, BIST 30 endeksinde ise +2.408.164.000 TL olarak gerçekleşti. Tüm hisseler bazında bakıldığında, toplam aktif işlem farkı +116.475.200 TL seviyesinde oldu.

İşte cuma günü para çıkışının en çok olduğu hisseler...

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Yatırımcılar durmadı: Bu hisselere adeta para yağdı! 2 milyar TL'yi aşan dev işlem farkı! - Sayfa 2

10. Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES)
Aktif Fark: -98.340.000 TL

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Yatırımcılar durmadı: Bu hisselere adeta para yağdı! 2 milyar TL'yi aşan dev işlem farkı! - Sayfa 3

9. Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALSU)
Aktif Fark: -109.527.000 TL

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Yatırımcılar durmadı: Bu hisselere adeta para yağdı! 2 milyar TL'yi aşan dev işlem farkı! - Sayfa 4

8. Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)
Aktif Fark: -110.603.000 TL

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