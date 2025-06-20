Yatırımcılar durmadı: Bu hisselere adeta para yağdı! 2 milyar TL'yi aşan dev işlem farkı!
Borsanın yükselişle kapandığı haftanın son işlem gününde en çok para girişi ve para çıkışının olduğu hisseler belli oldu.
Borsa İstanbul’da geride kalan Cuma günü, BIST 100 endeksi %1,11 oranında değer kazanarak 9.203,37 puandan kapanış yaptı. 20 Haziran tarihli seansta BIST 100 endeksinde aktif alış-satış farkı +2.046.942.000 TL, BIST 30 endeksinde ise +2.408.164.000 TL olarak gerçekleşti. Tüm hisseler bazında bakıldığında, toplam aktif işlem farkı +116.475.200 TL seviyesinde oldu.
İşte cuma günü para çıkışının en çok olduğu hisseler...