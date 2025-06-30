Yatırımcılar gözünü bu 10 hisseye çevirdi: 8,6 milyar TL’lik dev para girişi!

Borsada geride kalan 23-27 Haziran haftasında BİST100 endeksi yüzde 2,19 değer kazanarak 9.404,89 puandan haftayı kapattı. Bu dönemde BİST100 endeksinde aktif alış-satışlarda toplam aktif fark +4.488.241.000 TL olarak gerçekleşirken, BİST30 endeksinde ise aktif fark +5.938.227.000 TL oldu. Tüm hisselerde ise toplam aktif işlem farkı -697.453.300 TL seviyesinde gerçekleşti.

İşte geçen hafta en çok para çıkışının olduğu hisseler...