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  4. Yatırımcılar gözünü bu 10 hisseye çevirdi: 8,6 milyar TL’lik dev para girişi!

Yatırımcılar gözünü bu 10 hisseye çevirdi: 8,6 milyar TL’lik dev para girişi!

Borsa İstanbul'da geride kalan haftada en çok para girişi ve çıkışının yaşandığı hisseler belli oldu.

Yatırımcılar gözünü bu 10 hisseye çevirdi: 8,6 milyar TL’lik dev para girişi! - Sayfa 1

Borsada geride kalan 23-27 Haziran haftasında BİST100 endeksi yüzde 2,19 değer kazanarak 9.404,89 puandan haftayı kapattı. Bu dönemde BİST100 endeksinde aktif alış-satışlarda toplam aktif fark +4.488.241.000 TL olarak gerçekleşirken, BİST30 endeksinde ise aktif fark +5.938.227.000 TL oldu. Tüm hisselerde ise toplam aktif işlem farkı -697.453.300 TL seviyesinde gerçekleşti.

İşte geçen hafta en çok para çıkışının olduğu hisseler...

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Yatırımcılar gözünü bu 10 hisseye çevirdi: 8,6 milyar TL’lik dev para girişi! - Sayfa 2

10 - Naturel Yenilenebilir Enerji (NATEN)
Aktif fark: -275.876.000 TL

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Yatırımcılar gözünü bu 10 hisseye çevirdi: 8,6 milyar TL’lik dev para girişi! - Sayfa 3

9 - Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri (TUPRS)
Aktif fark: -288.753.000 TL

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Yatırımcılar gözünü bu 10 hisseye çevirdi: 8,6 milyar TL’lik dev para girişi! - Sayfa 4

8 - Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret (OBAMS)
Aktif fark: -327.038.000 TL

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