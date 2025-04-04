Yatırımcıların güvenli limanı: Repo nedir? Neden tercih ediliyor? Yatırımcı ne yapmalı?

Repo nedir ve neden tercih ediliyor?

Repo, bir menkul kıymetin (genellikle hazine bonosu veya devlet tahvili gibi sabit getirili bir varlık) belirli bir süre sonunda geri alınması taahhüdüyle satılması işlemidir. Kısaca, bir tarafın diğer tarafa belirli bir süre için borç vermesi ve bu borcun teminatı olarak menkul kıymetleri kullanmasıdır.