Yatırımcıların güvenli limanı: Repo nedir? Neden tercih ediliyor? Yatırımcı ne yapmalı?
Son dönemde finans piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıları daha güvenli limanlara yöneltiyor. Bu durum, repo piyasasına olan ilgiyi önemli ölçüde artırdı. Özellikle kısa vadeli ve düşük riskli yatırım yapmak isteyenlerin tercih ettiği repo işlemleri, güvenli getiri arayışındaki yatırımcılar için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.
Repo nedir ve neden tercih ediliyor?
Repo, bir menkul kıymetin (genellikle hazine bonosu veya devlet tahvili gibi sabit getirili bir varlık) belirli bir süre sonunda geri alınması taahhüdüyle satılması işlemidir. Kısaca, bir tarafın diğer tarafa belirli bir süre için borç vermesi ve bu borcun teminatı olarak menkul kıymetleri kullanmasıdır.
Bu işlem, düşük riskli olması ve kısa vadeli getiri sağlaması nedeniyle yatırımcılar tarafından tercih edilmektedir. Özellikle belirsizlik dönemlerinde, yatırımcılar sermayelerini korumak ve likiditelerini artırmak için repo işlemlerine yönelmektedir.
Repo işleminin türleri nelerdir?
Repo işlemi düz repo ve ters repo olarak ikiye ayrılır. Düz repo, en yaygın repo türüdür. Satıcı, menkul kıymeti satar ve vade sonunda geri alır. Ters repoda ise alıcı, menkul kıymeti satın alır ve vade sonunda geri satar.
Piyasadaki güncel durum
Son dönemde, küresel ekonomik belirsizlikler ve faiz oranlarındaki dalgalanmalar nedeniyle repo piyasasında belirgin bir hareketlilik gözleniyor. Özellikle bankalar ve finans kuruluşları, kısa vadeli fonlama ihtiyaçlarını karşılamak için repo işlemlerini sıklıkla kullanıyor.