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  4. Yatırımcılar için müjde! 4 şirket yarın temettü dağıtacak: Pay başına 5,6 TL ödeyecek

Yatırımcılar için müjde! 4 şirket yarın temettü dağıtacak: Pay başına 5,6 TL ödeyecek

Borsa İstanbul’da işlem gören 4 şirket, yatırımcılarının merakla beklediği temettü ödemelerini yarın (çarşamba günü) gerçekleştirecek.

Yatırımcılar için müjde! 4 şirket yarın temettü dağıtacak: Pay başına 5,6 TL ödeyecek - Sayfa 1

Borsada işlem gören halka açık şirketlerin kâr payı ödemeleri 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü yapılacak olan 4 şirketin temettüleri ile devam edecek.

İşte yarın temettü verecek olan hisseler…

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Yatırımcılar için müjde! 4 şirket yarın temettü dağıtacak: Pay başına 5,6 TL ödeyecek - Sayfa 2

Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS)
Hisse başı brüt 0,15 TL, net 0,1275 TL temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 14 Mayıs 2025

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Yatırımcılar için müjde! 4 şirket yarın temettü dağıtacak: Pay başına 5,6 TL ödeyecek - Sayfa 3

Baydöner Restoranları A.Ş. (BYDNR)
Hisse başı brüt 0,7130124 TL, net 0,6060605 TL temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 14 Mayıs 2025

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Yatırımcılar için müjde! 4 şirket yarın temettü dağıtacak: Pay başına 5,6 TL ödeyecek - Sayfa 4

Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC)
Hisse başı brüt 1,7511601 TL, net 1,488486 TL temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 14 Mayıs 2025

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