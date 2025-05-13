Yatırımcılar için müjde! 4 şirket yarın temettü dağıtacak: Pay başına 5,6 TL ödeyecek
Borsa İstanbul’da işlem gören 4 şirket, yatırımcılarının merakla beklediği temettü ödemelerini yarın (çarşamba günü) gerçekleştirecek.
Borsada işlem gören halka açık şirketlerin kâr payı ödemeleri 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü yapılacak olan 4 şirketin temettüleri ile devam edecek.
İşte yarın temettü verecek olan hisseler…
Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS)
Hisse başı brüt 0,15 TL, net 0,1275 TL temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 14 Mayıs 2025
Baydöner Restoranları A.Ş. (BYDNR)
Hisse başı brüt 0,7130124 TL, net 0,6060605 TL temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 14 Mayıs 2025