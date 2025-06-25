Yatırımcılar merakla bekliyordu: 8 şirket temettü kararını duyurdu! Lot başına kaç TL ödenecek?
Haftanın üçüncü işlem gününde borsada işlem gören 8 şirket temettü kararını duyurdu.
Borsa İstanbul’da 25 Haziran Çarşamba günü halka açık 8 şirket temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Bazı şirketler temettü dağıtmayacağını açıklarken bazıları ise ödeme tutarları ve tarihlerini duyurdu.
İşte temettü kararını açıklayan şirketler...
Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. (ALCTL)
Genel Kurul kararıyla temettü dağıtmayacak.
ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ICUGS)
Genel Kurul kararıyla temettü dağıtmayacak.