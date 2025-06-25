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  4. Yatırımcılar merakla bekliyordu: 8 şirket temettü kararını duyurdu! Lot başına kaç TL ödenecek?

Yatırımcılar merakla bekliyordu: 8 şirket temettü kararını duyurdu! Lot başına kaç TL ödenecek?

Haftanın üçüncü işlem gününde borsada işlem gören 8 şirket temettü kararını duyurdu.

Yatırımcılar merakla bekliyordu: 8 şirket temettü kararını duyurdu! Lot başına kaç TL ödenecek? - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da 25 Haziran Çarşamba günü halka açık 8 şirket temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Bazı şirketler temettü dağıtmayacağını açıklarken bazıları ise ödeme tutarları ve tarihlerini duyurdu.

İşte temettü kararını açıklayan şirketler...

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Yatırımcılar merakla bekliyordu: 8 şirket temettü kararını duyurdu! Lot başına kaç TL ödenecek? - Sayfa 2

Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. (ALCTL)
Genel Kurul kararıyla temettü dağıtmayacak.

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Yatırımcılar merakla bekliyordu: 8 şirket temettü kararını duyurdu! Lot başına kaç TL ödenecek? - Sayfa 3

ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ICUGS)
Genel Kurul kararıyla temettü dağıtmayacak.

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Yatırımcılar merakla bekliyordu: 8 şirket temettü kararını duyurdu! Lot başına kaç TL ödenecek? - Sayfa 4

Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. (OZRDN)
Genel Kurul kararıyla temettü dağıtmayacak.

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