Yatırımcının beklediği karar geldi ; Borsada kar payı dağıtım kararı alan 5 şirket
Borsa İstanbul’da temettü emekliliği planlayanların yakından takip ettiği kar payı dağıtım kararını 5 şirket açıkladı.
Borsa İstanbul BIST100 endeksinde temettü ödemeyeceğini açıklayan şirketler duyuruldu. Şirketlerin kar payı dağıtımı yaparak ciddi yatırımcılar kazandığı süreçte temettü ödemeyenler ise yatırımcı kaybetti.
Özellikle başta Tüpraş, Doğuş Otomotiv, Bim gibi düzenli temettü ödeyen şirketler dikkat çekerken sessiz sedasız büyük temettü dağıtanlar da yatırımcı tarafından markaja alındı.
5 ŞİRKET TEMETTÜ ÖDEMEYECEK
Rotaborsa.com tarafından yapılan bilgilendirmeye göre borsada işlem gören şu 5 şirket temettü dağıtmayacağını açıklayarak yatırımcısına hayal kırıklığı yaşattı.