Yatırımcının cevabını merak ettiği soru: Mevduat faizi mi, konut mu? Uzmanı yanıtladı
Merkez Bankası'nın faiz indirimi süreci beklenirken, geçen ay konut fiyatlarında yüzde 0,58’lik reel artış gerçekleşti. Buna karşılık 3 aya kadar mevduat faizleri yüzde 50’nin üzerinde seyrediyor. Gayrimenkul İktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman, konut fiyatlarındaki reel artışın kalıcı bir trende dönüşmesinin zayıf ihtimal olduğunu söyledi.
TCMB’nin faiz indirimi döngüsü beklenirken, son aylarda konut piyasasında da ciddi hareketlilik yaşandı.
Özellikle temmuz ayı ile birlikte konut satışlarında yaşanan belirgin artış, fiyatlara da yansımaya başladı.
Dün TCMB tarafından açıklanan kasım ayı Konut Fiyat Endeksinde aylık artışın yüzde 2,8 olarak gerçekleştiği görüldü.
KASIMDA “REEL ARTIŞ” YAŞANDI
Öte yandan geçen ay, aylık enflasyon yüzde 2,24 olarak açıklamıştı. Rakamlar, kasımda konut fiyatlarındaki aylık artışın yüzde 0,58 oranında reel bir yükselişe işaret ettiğini de ortaya koydu. Son olarak ağustos ayında yüzde 1,16 oranında reel fiyat artışı gerçekleşmişti. Eylül ve ekim aylarında ise konut fiyatlarında aylık bazda sırasıyla yüzde 1,88 ve yüzde 0,78 oranında reel kayıp oluşmuştu.