Yatırımcının cevabını merak ettiği soru: Mevduat faizi mi, konut mu? Uzmanı yanıtladı

KASIMDA “REEL ARTIŞ” YAŞANDI

Öte yandan geçen ay, aylık enflasyon yüzde 2,24 olarak açıklamıştı. Rakamlar, kasımda konut fiyatlarındaki aylık artışın yüzde 0,58 oranında reel bir yükselişe işaret ettiğini de ortaya koydu. Son olarak ağustos ayında yüzde 1,16 oranında reel fiyat artışı gerçekleşmişti. Eylül ve ekim aylarında ise konut fiyatlarında aylık bazda sırasıyla yüzde 1,88 ve yüzde 0,78 oranında reel kayıp oluşmuştu.