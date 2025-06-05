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  4. Yatırımcısını güldüren ve üzen hisseler açıklandı! 2 hisse taban 8 hisse tavan yaptı

Yatırımcısını güldüren ve üzen hisseler açıklandı! 2 hisse taban 8 hisse tavan yaptı

Borsa İstanbul'da haftanın son işlem gününde en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse belli oldu.

Yatırımcısını güldüren ve üzen hisseler açıklandı! 2 hisse taban 8 hisse tavan yaptı - Sayfa 1

Borsa İstanbul'da 5 Haziran Perşembe günü, BİST100 endeksi günü yüzde 0,12 yükselişle 9.486,56 puandan tamamladı. Haftanın son işlem gününde endekste hafif bir yukarı yönlü hareket izlenirken, piyasalarda hisse bazlı hareketlilik öne çıktı. 8 hisse senedin tavan fiyatla, 2 hissenin ise taban fiyatla seansı kapattı.

İşte perşembe gününün en çok kaybettiren 10 hissesi...

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Yatırımcısını güldüren ve üzen hisseler açıklandı! 2 hisse taban 8 hisse tavan yaptı - Sayfa 2

10 - Ral Yatırım Holding A.Ş. (RALYH)
Kapanış fiyatı: 93,55 TL
Günlük değişim: -%5,03

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Yatırımcısını güldüren ve üzen hisseler açıklandı! 2 hisse taban 8 hisse tavan yaptı - Sayfa 3

9 - Euro Yatırım Holding A.Ş. (EUHOL)
Kapanış fiyatı: 14,90 TL
Günlük değişim: -%5,10

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Yatırımcısını güldüren ve üzen hisseler açıklandı! 2 hisse taban 8 hisse tavan yaptı - Sayfa 4

8 - Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ADEL)
Kapanış fiyatı: 30,78 TL
Günlük değişim: -%5,29

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