Yatırımcısını güldüren ve üzen hisseler açıklandı! 2 hisse taban 8 hisse tavan yaptı
Borsa İstanbul'da haftanın son işlem gününde en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse belli oldu.
Borsa İstanbul'da 5 Haziran Perşembe günü, BİST100 endeksi günü yüzde 0,12 yükselişle 9.486,56 puandan tamamladı. Haftanın son işlem gününde endekste hafif bir yukarı yönlü hareket izlenirken, piyasalarda hisse bazlı hareketlilik öne çıktı. 8 hisse senedin tavan fiyatla, 2 hissenin ise taban fiyatla seansı kapattı.
İşte perşembe gününün en çok kaybettiren 10 hissesi...
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