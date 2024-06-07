Yatırım çeşitleri nelerdir? Yatırımı etkileyen faktörler!
Yatırım, gelecekte daha fazla varlığa sahip olmak amacıyla mevcut kaynakları belli bir süreliğine taahhüt etmek altına almaktır. Peki, yatırım çeşitleri ve yatırımı etkileyen faktörler nelerdir? İşte detaylar…
Yatırım nedir?
Bir ekonomide belli bir dönemde üretim araçları mevcuduna yapılan ilâveler ile bu ilâveleri mümkün kılan harcamalara yatırım denir. Yatırım ekonominin üretim kapasitesini büyüttüğü için, ekonomik büyüme yatırıma bağlıdır. Büyümenin sağlıklı olabilmesi için hedeflenen tasarruflar ile hedeflenen yatırım miktarlarının uyum içinde olması gerekmektedir. Aksi takdirde hedeflenen tasarruflar hedeflenen yatırımları aşarsa işsizlik; yatırımların tasarrufları aşması halinde ise enflasyon gibi olumsuzluklar ortaya çıkmaktadır.
Yatırımları kişi ve işletmelerin yaptıkları özel yatırımlar ve devlet yatırımları olarak iki bölüme ayırmak mümkündür. Özel yatırımlar genellikle kar amacına yönelik olarak yapılırken; devlet yatırımları toplum için gerekli ve faydalı görülen alanlara yöneliktir.
Yatırım çeşitleri nelerdir?
1-) Reel ve mali yatırımlar
Reel yatırımlar sermaye mallarını ifade etmekte olup; ekonominin makine, teçhizat, yol, bina gibi reel değerlerine bir dönem içinde yapılan ilavelerdir. Mali yatırımlar ise; bir alacak hakkının veya bir sermaye malı üzerindeki mülkiyet hakkının el değiştirmesi şeklinde ortaya çıkan işlemlerdir.
2-) Brüt ve net yatırımlar
Brüt yatırımlar bir ekonomide belirli bir dönemde yapılmış olan tüm yatırım toplamını ifade etmektedir. Üretim sırasında kullanılan sermaye malları aşınıp, eskiyeceğinden yeni sermaye mallarının bir kısmı bunların yerine geçer. Bu nedenle brüt ve net yatırımlar, ikame yatırımlar olarak da adlandırılır.