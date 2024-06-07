Yatırım çeşitleri nelerdir? Yatırımı etkileyen faktörler!

2-) Brüt ve net yatırımlar

Brüt yatırımlar bir ekonomide belirli bir dönemde yapılmış olan tüm yatırım toplamını ifade etmektedir. Üretim sırasında kullanılan sermaye malları aşınıp, eskiyeceğinden yeni sermaye mallarının bir kısmı bunların yerine geçer. Bu nedenle brüt ve net yatırımlar, ikame yatırımlar olarak da adlandırılır.