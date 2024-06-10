Yaz geldi klima fiyatları cep yakıyor!
Yaz mevsiminin gelmesi ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması ile birlikte klima fiyatları adeta zirveye çıktı. Peki, klima fiyatları ne kadar oldu? İşte, ekonomim.com'un derlediği bilgilere göre değişik markalarda klima fiyatları...
Beko
40965 hp aktif hijyen plus ınverter
split klima: 28.999 TL
41265 hp aktif hijyen plus ınverter
split klima: 30.999 TL
32425 ekolojik ınverter split klima: 42.799 TL
41265 hp aktif hijyen plus ınverter klima
split klima: 42.799 TL
42465 hp aktif hijyen plus ınverter split klima: 50.499 TL
52460 hp aktif hijyen plus prosmart ınverter split klima: 56.499 TL
Arçelik
09560 hp ultra hijyen plus prosmart ınverter
split klima: 31.999 TL
12560 hp ultra hijyen plus prosmart ınverter
split klima: 34.999 TL
18325 ekolojik ınverter split klima: 35.999 TL
24325 ekolojik ınverter split klima: 42.799 TL
a24d30 ınverter split klima: 48.892 TL
LG
Dualcool plus ınverter wi-fi akıllı klima: 27.399 TL
UV sirius ınverter wi-fi akıllı hijyen klima: 27.539 TL
UV artcool ınverter wi-fi akıllı hijyen klima: 36.999 TL
Vestel
Vestel flora doğa ınverter 092 9000 BTU klima: 23.629 TL
Vestel flora doğa ınverter 152 BTU klima: 30.089 TL
Vestel flora doğa ınverter 242 BTU wifi klima: 41.699 TL
Vestel nova ınverter 182 gı pro BTU wıfı klima: 45.469 TL