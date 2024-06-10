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Yaz geldi klima fiyatları cep yakıyor!

Yaz mevsiminin gelmesi ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması ile birlikte klima fiyatları adeta zirveye çıktı. Peki, klima fiyatları ne kadar oldu? İşte, ekonomim.com'un derlediği bilgilere göre değişik markalarda klima fiyatları...

Yaz geldi klima fiyatları cep yakıyor! - Sayfa 1

Beko

 40965 hp aktif hijyen plus ınverter
split klima: 28.999 TL

41265 hp aktif hijyen plus ınverter 
split klima: 30.999 TL

32425 ekolojik ınverter split klima: 42.799 TL

41265 hp aktif hijyen plus ınverter klima
split klima: 42.799 TL

42465 hp aktif hijyen plus ınverter split klima: 50.499 TL

52460 hp aktif hijyen plus prosmart ınverter split klima: 56.499 TL

 

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Yaz geldi klima fiyatları cep yakıyor! - Sayfa 2

Arçelik

09560 hp ultra hijyen plus prosmart ınverter 
split klima: 31.999 TL

12560 hp ultra hijyen plus prosmart ınverter 
split klima: 34.999 TL

18325 ekolojik ınverter split klima: 35.999 TL

24325 ekolojik ınverter split klima: 42.799 TL

 a24d30 ınverter split klima: 48.892 TL

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Yaz geldi klima fiyatları cep yakıyor! - Sayfa 3

LG

Dualcool plus ınverter wi-fi akıllı klima: 27.399 TL

UV sirius ınverter wi-fi akıllı hijyen klima: 27.539 TL

UV artcool ınverter wi-fi akıllı hijyen klima: 36.999 TL
 

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Yaz geldi klima fiyatları cep yakıyor! - Sayfa 4

Vestel

Vestel flora doğa ınverter 092 9000 BTU klima: 23.629 TL

Vestel flora doğa ınverter 152 BTU klima: 30.089 TL

Vestel flora doğa ınverter 242 BTU wifi klima: 41.699 TL

Vestel nova ınverter 182 gı pro BTU wıfı klima: 45.469 TL

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