Yaz lastiği fiyatları cep yakıyor! Her geçen gün yeni zam geliyor
Araç sahipleri yaz lastikleri için hazırlık yaparken, fiyatlar da tavanı gördü. Geçen yıl ortalama 1.547 TL, 6 ay önce 2.070 TL ve 1 hafta önce 2.613.45 TL'den alıcı bulan lastiklerde güncel fiyatlar ortalama 2.659 TL'ye kadar yükseldi. İşte, ekonomim.com'un güncel satış fiyatlarından derlediği bilgiye göre, yaz lastiği fiyatları...
Continental PremiumContact 7 205/55 R16 91V Yaz Lastiği (Üretim Yılı:2023): 2.659 TL
Continental 205/55 R16 91V Premiumcontact 7 Oto Yaz Lastiği (Üretim Yılı: 2023): 3.154,70 TL
Continental 195/55 R16 87H EcoContact 6 Oto Yaz Lastiği (Üretim Yılı: 2023): 3.653,70 TL
Continental 215/50 R17 95Y Xl Fr Premium Contact 7 Oto Yaz Lastiği (Üretim Yılı 2024): 4.939,05 TL
Continental 235/55 R18 100V Fr Premium Contact 7 Suv Yaz Lastiği (Üretim Yılı 2024): 5.383,50 TL
Continental 195/60 R16C 99/97H ContiVanContact 100 Hafif Ticari Yaz Lastiği (Üretim Yılı: 2023): 4.132,50 TL
Continental 225/55 R18 98V ContiCrossContact LX 2 FR Oto Yaz Lastiği (Üretim Yılı: 2023): 5.344,75 TL
Continental 225/45 R17 91Y Fr Premiumcontact 7 Oto Yaz Lastiği (Üretim Yılı: 2024): 3.312,45 TL
Continental 215/65 R16 102V Xl Premium Contact 7 Suv Yaz Lastiği (Üretim Yılı: 2024): 4.201,75 TL
Continental 245/45 R20 103Y Xl Fr Sportcontact 7 Oto Yaz Lastiği (Üretim Yılı: 2023): 8.681,50 TL
Continental 205/60 R16 96H Xl Premiumcontact 6 Oto Yaz Lastiği (Üretim Yılı: 2024): 5.087,20 TL
Lassa 225/55 R17 101W Driveways Oto Yaz Lastiği (Üretim Yılı: 2023): 4.246,45 TL