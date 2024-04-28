  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Yaz lastiği fiyatları cep yakıyor! Her geçen gün yeni zam geliyor

Yaz lastiği fiyatları cep yakıyor! Her geçen gün yeni zam geliyor

Araç sahipleri yaz lastikleri için hazırlık yaparken, fiyatlar da tavanı gördü. Geçen yıl ortalama 1.547 TL, 6 ay önce 2.070 TL ve 1 hafta önce 2.613.45 TL'den alıcı bulan lastiklerde güncel fiyatlar ortalama 2.659 TL'ye kadar yükseldi. İşte, ekonomim.com'un güncel satış fiyatlarından derlediği bilgiye göre, yaz lastiği fiyatları...

Yaz lastiği fiyatları cep yakıyor! Her geçen gün yeni zam geliyor - Sayfa 1

Continental PremiumContact 7 205/55 R16 91V Yaz Lastiği (Üretim Yılı:2023): 2.659 TL

Continental 205/55 R16 91V Premiumcontact 7 Oto Yaz Lastiği (Üretim Yılı: 2023): 3.154,70 TL

Continental 195/55 R16 87H EcoContact 6 Oto Yaz Lastiği (Üretim Yılı: 2023): 3.653,70 TL

1 | 9
Yaz lastiği fiyatları cep yakıyor! Her geçen gün yeni zam geliyor - Sayfa 2

Continental 215/50 R17 95Y Xl Fr Premium Contact 7 Oto Yaz Lastiği (Üretim Yılı 2024): 4.939,05 TL

Continental 235/55 R18 100V Fr Premium Contact 7 Suv Yaz Lastiği (Üretim Yılı 2024): 5.383,50 TL

Continental 195/60 R16C 99/97H ContiVanContact 100 Hafif Ticari Yaz Lastiği (Üretim Yılı: 2023): 4.132,50 TL

2 | 9
Yaz lastiği fiyatları cep yakıyor! Her geçen gün yeni zam geliyor - Sayfa 3

Continental 225/55 R18 98V ContiCrossContact LX 2 FR Oto Yaz Lastiği (Üretim Yılı: 2023): 5.344,75 TL

Continental 225/45 R17 91Y Fr Premiumcontact 7 Oto Yaz Lastiği (Üretim Yılı: 2024): 3.312,45 TL

Continental 215/65 R16 102V Xl Premium Contact 7 Suv Yaz Lastiği (Üretim Yılı: 2024): 4.201,75 TL

3 | 9
Yaz lastiği fiyatları cep yakıyor! Her geçen gün yeni zam geliyor - Sayfa 4

Continental 245/45 R20 103Y Xl Fr Sportcontact 7 Oto Yaz Lastiği (Üretim Yılı: 2023): 8.681,50 TL

Continental 205/60 R16 96H Xl Premiumcontact 6 Oto Yaz Lastiği (Üretim Yılı: 2024): 5.087,20 TL

Lassa 225/55 R17 101W Driveways Oto Yaz Lastiği  (Üretim Yılı: 2023): 4.246,45 TL

4 | 9