Yeni asgari ücret açıklandı: Yıllara göre asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? İşte yanıtı...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretini açıkladı. Bakan Işıkhan'ın açıklamasının ardından 2020 yılından bu yana asgari ücrete yapılan zamlar yeniden gündem oldu. İşte yıllara göre asgari ücrete yapılan zamlar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
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YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILDI?
2025 yılı asgari ücretinin açıklanmasının ardından gözler son yıllarda asgari ücrete yapılan zam miktarlarına çevrildi.
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