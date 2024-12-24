Yeni asgari ücret belli oldu! SGK Uzmanından dikkat çeken yorum geldi: "Emeklilere de..."
Milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı. Konuyla ilgili SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olarak belirlendiğini açıkladı.
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
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Erdursun'un açıklamaları şu şekilde oldu:
"Asgari ücretin 22-23 bin bandında olacağını aylardır ifade ediyordum.
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