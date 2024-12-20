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  4. Yeni asgari ücret için bir tahmin de Özgür Demirtaş'tan geldi

Yeni asgari ücret için bir tahmin de Özgür Demirtaş'tan geldi

Milyonlarca çalışan yeni asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Türk-İş, işçi lesiminin asgari ücret talebinin 29 bin 583 TL olduğunu açıkladı. Asgari ücretle ilgili bir tahmin de Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan geldi.

Yeni asgari ücret için bir tahmin de Özgür Demirtaş'tan geldi - Sayfa 1

Milyonlarca çalışan yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor.

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Yeni asgari ücret için bir tahmin de Özgür Demirtaş'tan geldi - Sayfa 2

TÜRK-İŞ'İN BEKLENTİSİ 29 BİN 583 LİRA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç kez toplandı, üçünde de rakam konuşulmadı.

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Yeni asgari ücret için bir tahmin de Özgür Demirtaş'tan geldi - Sayfa 3

19 Aralık Perşembe günü yapılan 3. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından Türk-İş, bir basın toplantısı yaparak 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret için beklentisini 29 bin 583 lira olarak açıkladı.

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Yeni asgari ücret için bir tahmin de Özgür Demirtaş'tan geldi - Sayfa 4

ASGARİ ÜCRET İÇİN BİR TAHMİN DE ÖZGÜR DEMİRTAŞ'TAN GELDİ

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, enflasyon payının yanı sıra asgari ücrete refah payı eklemesinin de mutlaka yapılması gerektiğini savunurken, ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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