Yeni asgari ücret için bir tahmin de Özgür Demirtaş'tan geldi
Milyonlarca çalışan yeni asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Türk-İş, işçi lesiminin asgari ücret talebinin 29 bin 583 TL olduğunu açıkladı. Asgari ücretle ilgili bir tahmin de Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan geldi.
TÜRK-İŞ'İN BEKLENTİSİ 29 BİN 583 LİRA
Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç kez toplandı, üçünde de rakam konuşulmadı.
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19 Aralık Perşembe günü yapılan 3. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından Türk-İş, bir basın toplantısı yaparak 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret için beklentisini 29 bin 583 lira olarak açıkladı.
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