Yeni asgari ücret ne kadar olabilir? Asgari ücrete zam görüşmeleri aralık ayında başlayacak ve toplamda dört kez yapılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanmasına az zaman kalırken, ‘Yeni asgari ücret ne kadar olacak?’ sorusuna yanıt aranıyor.

Yeni asgari ücretin belirlenmesine çok az bir zaman kaldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları öncesinde hem hükümet kanadından hem de TÜRK-İŞ'ten açıklamalar geliyor. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret görüşmelerinde, TÜRK-İŞ heyetinde 4 işçiye yer vereceklerini duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ise, “Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyorum" olarak belirtti. 1 | 5

“Heyette asgari ücretli 4 işçi yer alacak” TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümetten 5'er olmak üzere 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun belirlediğini hatırlattı ve şöyle ekledi: "Komisyonda 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetinde bu yıl farklı mesleklerden asgari ücretli 4 işçi yer alacak. TÜRK-İŞ yönetiminden bir sendikacı ile sendikalı olmayan garson, akaryakıt pompacısı, berber ve kasap gibi farklı mesleklerden 4 işçi kardeşimiz görüşmelerde milyonlarca asgari ücretliyi temsil edecek. Önceki yıllarda 1 işçi komisyonda yer alıyordu, bu yıl ilk kez 4 işçi pazarlık masasında olacak" 2 | 5

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Aralık ayı başında 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı. Bakan Işıkhan, birinci dereceye yükselen memurlara 3600 ek gösterge düzenlemesini de hayata geçireceklerini söyledi. Işıkhan, asgari ücret görüşmeleri öncesi işverenlere mesaj verdi. "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" diyen Işıkhan, yıl sonunda asgari ücret üzerinde bu yükü hafifletmenin önemli gündemleri olduğunu ekledi. 3 | 5