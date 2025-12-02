Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

İşçileri Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Hükümet yetkilileri de masada yer alacak. Yasaya göre asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümet kanadından 5 temsilcinin yer aldığı toplam 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. İlk toplantıda sürecin nasıl işleyeceğine yönelik takvimin belirlenecek. Diğer toplantılarda ekonomik veriler değerlendirilerek yeni asgari ücret zammı belirlenecek.