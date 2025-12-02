Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar

  1. Ekonomim
Aralık ayının başlamasıyla gözler yeni asgari ücretin ne kadar olacağına çevrildi. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Kulislerde hangi rakamlar konuşuluyor? İşte asgari ücrette zam senaryoları...

Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla yapılacak asgari ücret görüşmeleri sonrasında yeni yılda uygulanacak zam oranı belli olacak.

Milyonların gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılacak ilk toplantıya çevrildi.

KOMİSYON BUGÜN BİR ARAYA GELECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile asgari ücret tespit komisyonunun yapısını görüştü. Bakan Işıkhan, asgari ücret tespit komisyonunun 5 işçi, 5 işveren ve 1 temsilciden oluşan öneriyi Atalay'a sundu. Komisyon saat 10:00'da yapılacak toplantıyla öneriyi değerlendirecek.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

İşçileri Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Hükümet yetkilileri de masada yer alacak. Yasaya göre asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümet kanadından 5 temsilcinin yer aldığı toplam 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. İlk toplantıda sürecin nasıl işleyeceğine yönelik takvimin belirlenecek. Diğer toplantılarda ekonomik veriler değerlendirilerek yeni asgari ücret zammı belirlenecek.

