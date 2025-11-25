Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları...
Milyonlarca çalışan 2026 yılında asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Aralık ayı yaklaşırken asgari ücret zammı için senaryolar da merak ediliyor. İşte asgari ücret zammı için konuşulan rakamlar...
Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında yapılacağı toplantılara çevrildi.
ŞU ANDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2025 yılı için net 22.104 TL, brüt 26.005 TL olarak belirlenmişti. İşveren tarafından ödenen SGK ve işsizlik sigortası primleri eklendiğinde asgari ücretin işverene maliyeti yaklaşık 30.621 TL'ye ulaşıyor.
Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret için hangi zam senaryoları konuşuluyor? İşte kulislerde konuşulan rakamlar...