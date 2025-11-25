  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları...

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları...

Milyonlarca çalışan 2026 yılında asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Aralık ayı yaklaşırken asgari ücret zammı için senaryolar da merak ediliyor. İşte asgari ücret zammı için konuşulan rakamlar...

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları... - Sayfa 1

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında yapılacağı toplantılara çevrildi.

1 | 9
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları... - Sayfa 2

ŞU ANDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2025 yılı için net 22.104 TL, brüt 26.005 TL olarak belirlenmişti. İşveren tarafından ödenen SGK ve işsizlik sigortası primleri eklendiğinde asgari ücretin işverene maliyeti yaklaşık 30.621 TL'ye ulaşıyor.

2 | 9
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları... - Sayfa 3

Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret için hangi zam senaryoları konuşuluyor? İşte kulislerde konuşulan rakamlar...

3 | 9
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları... - Sayfa 4

İŞTE ASGARİ ÜCRET ZAMMI SENARYOLARI

Merkez Bankası'nın 2026 için hedeflediği yüzde 16'lık enflasyon oranına göre zam yapılırsa yeni asgari ücret net 25 bin 640 TL, brüt ise 30 bin 165 TL olacak.

4 | 9