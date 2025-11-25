Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları...

ŞU ANDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2025 yılı için net 22.104 TL, brüt 26.005 TL olarak belirlenmişti. İşveren tarafından ödenen SGK ve işsizlik sigortası primleri eklendiğinde asgari ücretin işverene maliyeti yaklaşık 30.621 TL'ye ulaşıyor.