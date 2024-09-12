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Yeni düzenlemede ceza geliyor: Gayrimenkul uzmanından elden kira uyarısı

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Kira Ödemelerinde Tevsik Yükümlülüğüne İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı"na göre, kira ödemelerini elden yapanlara kira tutarının yüzde 10'u oranında ceza kesilecek. Konuyla ilgili konuşan Gayrimenkul Uzmanı Duman, kira ödemelerinin banka veya PTT aracılığıyla yapılması gerektiğini söyledi.

Yeni düzenlemede ceza geliyor: Gayrimenkul uzmanından elden kira uyarısı - Sayfa 1

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), ‘Kira Ödemelerinde Tevsik Yükümlülüğüne İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı'nı internet sitesinde yayınladı.

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Yeni düzenlemede ceza geliyor: Gayrimenkul uzmanından elden kira uyarısı - Sayfa 2

Bu taslakla birlikte yeni düzenlemeler gündeme gelirken, kira ödemelerini elden yapanlara kira tutarının yüzde 10'u oranında ceza kesileceği açıklandı.

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Yeni düzenlemede ceza geliyor: Gayrimenkul uzmanından elden kira uyarısı - Sayfa 3

Konuyla ilgili bilgiler paylaşan Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, kesilecek ceza tutarının ise 5 bin liradan az olamayacağını söyledi.

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Yeni düzenlemede ceza geliyor: Gayrimenkul uzmanından elden kira uyarısı - Sayfa 4

Kira ödemelerinin banka veya PTT aracılığıyla yapılması gerektiğini de belirten Duman, bu zorunluluğun kiracılar açısından olumlu olacağını çünkü sahte kontratların ve kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçileceğini dile getirdi.

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