Yeni düzenlemede ceza geliyor: Gayrimenkul uzmanından elden kira uyarısı
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Kira Ödemelerinde Tevsik Yükümlülüğüne İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı"na göre, kira ödemelerini elden yapanlara kira tutarının yüzde 10'u oranında ceza kesilecek. Konuyla ilgili konuşan Gayrimenkul Uzmanı Duman, kira ödemelerinin banka veya PTT aracılığıyla yapılması gerektiğini söyledi.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), ‘Kira Ödemelerinde Tevsik Yükümlülüğüne İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı'nı internet sitesinde yayınladı.
Bu taslakla birlikte yeni düzenlemeler gündeme gelirken, kira ödemelerini elden yapanlara kira tutarının yüzde 10'u oranında ceza kesileceği açıklandı.
Konuyla ilgili bilgiler paylaşan Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, kesilecek ceza tutarının ise 5 bin liradan az olamayacağını söyledi.
Kira ödemelerinin banka veya PTT aracılığıyla yapılması gerektiğini de belirten Duman, bu zorunluluğun kiracılar açısından olumlu olacağını çünkü sahte kontratların ve kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçileceğini dile getirdi.