Yeni eğitim yılı öncesi okul masrafları cep yakıyor, veliler fiyatlarla mücadele etmeye çalışıyor
Yeni eğitim-öğretim yılına bir ay kala, veliler okul ihtiyaçları için artan fiyatlarla mücadele ediyor.
Geçtiğimiz yıl bin 200 TL'ye mal olan ilköğretim düzeyindeki bir öğrencinin okul çantası bu yıl en az 2 bin TL, ortalama ise 3 bin 500 TL'ye mal oluyor.
Kırtasiye ürünlerine gelen yüzde 40 ila yüzde 70 arasındaki zam, velilerin bütçesini zorluyor.
Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmazken, okul ihtiyaçları ve servis ücretlerine yapılan zamlar ekonomik baskıyı artırıyor.
Artan maliyetler, kalitesiz ürünleri satın almaya zorlanan velilerin zorluğunu gözler önüne seriyor.
Öğrenciler için gerekli temel okul malzemeleri arasında fiyatlar şöyle:
Büyük boy defterler 35-100 TL, kurşun kalemler 18-20 TL, uçlu kalemler 50-180 TL, pastel boyalar 195-345 TL ve sulu boyalar 110-195 TL arasında değişiyor. Sırt çantaları 750-2500 TL, kalem traşlar 15-40 TL, silgiler 10 TL ve suluklar 100-200 TL arasında fiyatlandırılıyor.