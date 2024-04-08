Yeni emeklilik sistemi geliyor: Orta vadede devreye girecek

Türkiye yerel seçimleri tamamladı ve belediye başkanlarını seçti. Bundan sonra hükümetin önünde 4 yıldan fazla bir seçimsiz dönem bulunuyor. Bayram tatilinin bitmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi de yoğun bir mesaiye başlayacak.