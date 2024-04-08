Yeni emeklilik sistemi geliyor: Orta vadede devreye girecek
Türkiye seçim sürecini geride bıraktı. 4 yıllık seçimsiz reform dönemi başladı. Bu dönemin en önemli gündem maddesi enflasyonla mücadele olacak. Bundan sonra orta vadede yeni emeklilik sistemi için adım atılacak. Yeni emeklilik sisteminde neler olacak? Bayramdan sonra hükümetin ve meclisin gündemine hangi düzenlemeler gelecek? İşte detaylar...
Bayramdan sonra yoğun bir mesaiye başlayacak olan TBMM'nin önemli düzenlemelerin içinde ekonomi ile ilgili tasarılar bulunuyor.
Bunun yanında milyonlarca vatandaşa erken emeklilik imkanı getirecek birçok düzenleme orta vadede devreye girecek. Hükümetin en öncelikli gündemi enflasyonu düşürmek...
Türkiye yerel seçimleri tamamladı ve belediye başkanlarını seçti. Bundan sonra hükümetin önünde 4 yıldan fazla bir seçimsiz dönem bulunuyor. Bayram tatilinin bitmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi de yoğun bir mesaiye başlayacak.
Bayram sonrası gündeme gelecek 5 düzenleme
-Kripto para yasasında sona gelindi. Meclis'teki ilk yasal düzenlemelerden biri olacak.
-Meclis'te enerji ve turist rehberliği alanlarında iki yasa teklifi masada olacak.
-Vergi istisnaları ve indirim oranları masaya yatırılacak.
-Yüzde 25 kira artışı sınırının kaldırılması değerlendirilecek.
-Kayıtdışılıkla mücadele kapsamında bundan sonraki tüm kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerine taşınması masada bulunuyor.