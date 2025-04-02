Yeni evlenecek çiftlere destek paketinde detaylar belli oldu! İşte sektörler ve indirim oranları...

Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, kampanyaya tüm üyelerinin destek vereceğini belirterek, "Oranlar şirketlere göre değişiklik gösterecek ama herkes genç çiftler için elini taşın altına koyacak" diye konuştu. MODOKO Başkanı Koray Çalışkan da, "Nisan düğünlerin başladığı bir ay. Biz de yüzde 35'e varan indirim oranlarıyla kampanyaya destek olacağız" dedi.