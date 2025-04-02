Yeni evlenecek çiftlere destek paketinde detaylar belli oldu! İşte sektörler ve indirim oranları...
150 bin TL'lik finansman desteğinin ardından şimdi de mobilyadan beyaz eşyaya, züccaciyeden küçük ev aletlerine kadar birçok üründe indirim kampanyası başlıyor. Mobilyacılar yüzde 35, çeyiz şenliği yapacak olan züccaciye sektörü ise yüzde 50'ye varan oranda indirim yapacak. İşte detaylar...
2025'i 'Aile Yılı' ilan eden hükümet, yeni evlenecek çiftlerin yüzünü güldürecek hamleleri art arda sürdürüyor.
Yeni evlenecek gençlere sunulan 150 bin TL'lik finansman desteğinin ardından şimdi de mobilyadan beyaz eşyaya, züccaciyeden küçük ev aletlerine kadar bir evin ihtiyacı olan hemen her üründe indirim kampanyaları için düğmeye basıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu ay özel sektör firmalarıyla protokoller imzalayacak. Mobilya sektörü yüzde 35, züccaciye ve küçük ev aletleri sektörü yüzde 50'ye varan oranlarda indirim kampanyaları yapmayı planlıyor. Beyaz eşya sektörü ise indirim oranlarını önümüzdeki günlerde belirleyecek.
PAKET HAZIRLANDI
Mobilya sektörü indirim çalışmalarında sona yaklaştı. Yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan düğün paketleri 80 bin ila 195 bin TL aralığında satışa sunuluyor. Bu ürünlerde yüzde 10 indirim planlanıyor. Bu paketler dışındaki mobilyalar için de genç çiftlere yüzde 35'e varan oranlarda indirim yapılacak.
Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, kampanyaya tüm üyelerinin destek vereceğini belirterek, "Oranlar şirketlere göre değişiklik gösterecek ama herkes genç çiftler için elini taşın altına koyacak" diye konuştu. MODOKO Başkanı Koray Çalışkan da, "Nisan düğünlerin başladığı bir ay. Biz de yüzde 35'e varan indirim oranlarıyla kampanyaya destek olacağız" dedi.