Yeni evlenecekler dikkat! Bakan Göktaş duyurdu: Beyaz eşya ve mobilya sektöründe indirim hazırlığı
Aile Yılı’nda verilecek doğum yardımları için başvuruların bayramdan sonra başlayacağını belirten Aile Bakanı Göktaş, beyaz eşyalar için de özel firmalarla yaptıkları indirim anlaşmalarını açıklayacaklarını söyledi.
Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Göktaş, doğum yardımlarıyla ilgili teklifin yasalaştığını duyurarak, hak sahibi tüm annelerin bayramdan hemen sonra e-Devlet üzerinden başvurularını yapabileceğini müjdeledi.
BEYAZ EŞYA VE MOBİLYA DESTEĞİ
Aile ve Gençlik Fonu’ndan faydalanan gençlerin sayısının her geçen gün arttığını belirten Göktaş, bu desteğin yanı sıra aile kurmak isteyen gençlere yönelik yeni projeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.
Özellikle beyaz eşya ve mobilya sektörlerinde ciddi indirimler sağlanması için sektörün önde gelen markalarıyla protokoller hazırlandığını açıklayan Bakan, bu anlaşmaların detaylarını Nisan ayı içinde kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.
Bakan Göktaş, Aile Yılı çerçevesinde gençlere destek olmak için seferber olan firmalara teşekkürlerini ileterek, 2025 yılı sonunda Aile Yılı kapanış programında bu firmaları ödüllendireceklerini duyurdu.
Ayrıca, bu seferberlik ruhunun tüm sektörlerde yaygınlaşmasını ve Aile Yılı’nın aile olmanın mutluluğunu en üst düzeyde yaşatan bir yıl olmasını temenni ettiğini belirtti.