Yeni evlenecekler dikkat! Bakan Göktaş duyurdu: Beyaz eşya ve mobilya sektöründe indirim hazırlığı

Bakan Göktaş, Aile Yılı çerçevesinde gençlere destek olmak için seferber olan firmalara teşekkürlerini ileterek, 2025 yılı sonunda Aile Yılı kapanış programında bu firmaları ödüllendireceklerini duyurdu.

Ayrıca, bu seferberlik ruhunun tüm sektörlerde yaygınlaşmasını ve Aile Yılı’nın aile olmanın mutluluğunu en üst düzeyde yaşatan bir yıl olmasını temenni ettiğini belirtti.