Yeni evlenenlere, engelli ve memurlara ucuz kiralık ev geliyor
Beştepe'de yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda kira ve enflasyon sorununa karşı bir adım olarak sosyal konut projeleri konuşuldu. Yeni evli, çocuk sahibi çiftler ile engellilere ve memurlara sosyal konut projelerinden kiralık konut kontenjanı ayrılacak.
Son yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının en önemli gündem maddesi kira artışları ve konut ihtiyacı oldu.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre 2026 yılından itibaren sosyal konut seferberliği başlatılması planlanıyor. Evlilik ve nüfus artışını desteklemek için "ucuz kiralık konut" projelerinin de hayata geçmesi öngörülüyor.
Toplantıda şu tespit ve öneriler konuşuldu:
* KİRALARDAKİ DÜŞÜŞ AZ: Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin yaptığı etki analizlerinde, "Kiralardaki düşüş hızı enflasyondaki düşüş hızının altında seyrediyor. Bunun nedeni ise yüzde 25'lik kira artışı sınırlaması. Kiralar geçmişte sınırlandırıldığı için şu anda emlak sektörünün o açığı kapatmak istemesi nedeniyle kiralarda istenilen seviyede bir düşüş görülemiyor. Bunun da enflasyona etkisi var" tespitleri yapıldı.
* 2026'DA BAŞLAYACAK: Büyük deprem felaketi nedeniyle konut yapımı bu bölgede yoğunlaştı. Depremler nedeniyle bütçede oluşan yük 2026'da büyük ölçüde ortadan kalkacak. Önümüzdeki yıldan itibaren Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya gibi büyükşehirlerden başlamak üzere sosyal konut seferberliği başlatılacak.