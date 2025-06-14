Yeni evlenenlere, engelli ve memurlara ucuz kiralık ev geliyor

Toplantıda şu tespit ve öneriler konuşuldu:

* KİRALARDAKİ DÜŞÜŞ AZ: Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin yaptığı etki analizlerinde, "Kiralardaki düşüş hızı enflasyondaki düşüş hızının altında seyrediyor. Bunun nedeni ise yüzde 25'lik kira artışı sınırlaması. Kiralar geçmişte sınırlandırıldığı için şu anda emlak sektörünün o açığı kapatmak istemesi nedeniyle kiralarda istenilen seviyede bir düşüş görülemiyor. Bunun da enflasyona etkisi var" tespitleri yapıldı.